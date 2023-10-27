Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 октября ознакомился с презентацией мер по организации деятельности регулятора энергетического рынка.

По данным пресс-службы главы государства, энергетический сектор Узбекистана последовательно реформируется. На первом этапе была изменена система управления отраслью. За последние годы введены в строй 22 электростанции, в том числе в тех регионах, где прежде не было генерации. Впервые в производство электроэнергии привлекается частный капитал.





«С 1991 года по 2016 год [мощность] в 54 млрд кВт·ч не менялась. В последние годы построено 22 электростанции, что означает появление дополнительных 30 млрд кВт·ч электроэнергии», — сказал президент. В настоящее время энергетические мощности страны достигли 85 млрд кВт·ч. Ещё 20 ГВт мощностей планируется запустить в ближайшие годы. Планируется создать 9 ГВт генерирующих мощностей за счёт 7 млрд долларов частных инвестиций.

Для удовлетворения растущих потребностей экономики и населения предстоит довести объем производства электроэнергии минимум до 120 млрд кВт·ч. (к 2030 году). Для ввода новых мощностей и полной модернизации сетей потребуются инвестиции в размере 52 млрд долларов, говорится в сообщении.

Указом президента «О мерах по проведению очередного этапа реформирования сферы энергетики» от 28 сентября планируется создать энергетический рынок с открытой конкурентной средой.

К 2026 году намечено внедрить свободный оптовый рынок, который будет формироваться на основе спроса и предложения электроэнергии. При этом необходимо сформировать нормативно-правовую базу, создать рыночную инфраструктуру, цифровизировать энергосистему вплоть до низового уровня, внедрить интеллектуальную систему управления в режиме реального времени (SCADA), исключающую человеческий фактор, подчеркнул глава государства.

«Во многих странах на эти реформы ушло в среднем 15 лет. В нашей стране планируется провести этот процесс в три этапа и завершить к 2030 году», — сказал он.

Указом президента создано Агентство по развитию и регулированию рынка энергетики, на которое возложены функции энергорегулятора. При этом орган будет подчиняться Кабинету министров, а не Олий Мажлису, как это предлагалось ранее.

Журабек Мирзамахмудов.

На презентации министр энергетики Журабек Мирзамахмудов доложил о сроках реализации предусмотренных указом мер и запланированной работе в сфере.

Глава государства поручил разработать концепцию электроснабжения республики. При этом особо указано, что главным условием перехода к свободному энергетическому рынку является создание в стране достаточных генерирующих мощностей для полного удовлетворения спроса на электроэнергию.

Также поставлена задача создать единую площадку торговли электроэнергией, протестировать и запустить её до конца 2024 года.

Президент подчеркнул, что в процессе либерализации энергетического рынка необходимо строго соблюдать требование о реализации электроэнергии населению по единой цене во всех регионах республики до 2035 года, а также принципа социальной защиты при установлении тарифов.

Советник по вопросам энергетической безопасности Алишер Султанов, советник президента по вопросам экономического развития Равшан Гулямов и президент.

Шавкат Мирзиёев отметил, что для эффективной работы новой системы необходимо уделить особое внимание трём компонентам — подготовке кадров, обеспечению взаимосвязи отрасли с наукой и цифровизации. Поручено организовать эту комплексную работу как в центре, так и в регионах.

Агентство по развитию и регулированию рынка энергетики будет укомплектовано специалистами и иностранными консультантами. Сотрудники будут направлены на повышение квалификации в Испанию, Китай, Турцию и Германию. На основе зарубежного опыта будут организованы курсы по подготовке инженеров, диспетчеров, операторов SCADA-систем и других специалистов.

Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов в интервью телеканалу «Узбекистан 24» сообщил, что при разработке нормативно-правовой базы президент поручил в первую очередь учесть опыт Турции.