Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов выступил на прошедшем 26 октября в Бишкеке заседании совета глав правительств стран СНГ.

В своей речи он, в частности, предложил создать условия для единой работы энергосистем стран СНГ. Он добавил, что для такой работы необходимо учитывать возможности каждой из стран содружества в генерации и потреблении энергии.

Абдулла Арипов также назвал «большим шагом» принятую в июне по инициативе Узбекистана концепцию развития промышленной кооперации СНГ и комплекс мер по её развитию на период до 2030 года.

«В качестве дальнейшей активизации работы в этом направлении предлагаем разработать комплекс дополнительных мер по стимулированию взаимных инвестиций и продвижению проектов», — отметил премьер-министр Узбекистана.

Абдулла Арипов также напомнил об инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева провести в апреле 2024 года в Ташкенте в рамках индустриальной недели «Иннопром» форум промышленной кооперации и инновационных разработок стран СНГ.

«Выступаем также за синхронизацию национальных программ импортозамещения. Это будет способствовать продвижению совместных проектов в приоритетных отраслях экономики», — добавил глава правительства Узбекистана.

Премьер-министр предложил создать единую площадку электронной торговли СНГ и ускорить принятие соглашения об устранении технических барьеров для стран содружества.

Абдулла Арипов также напомнил об инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева о формировании зоны свободной торговли СНГ и пересмотре положений соответствующего договора без изъятий и ограничений.

«Предлагаем ускорить принятие соглашения об устранении технических барьеров и взаимном признании результатов оценки соответствия объектов технического регулирования», — добавил премьер Узбекистана.

Абдулла Арипов выступил за подготовку отдельной дорожной карты с мерами и поддержки партнёрства регионов стран СНГ, включая проведение первого межрегионального форума стран содружества, активизации выставочных мероприятий и взаимных визитов представителей деловых кругов.

Премьер также остановился на области культурно-гуманитарного сотрудничества.

«В рамках предстоящих мероприятий в Самарканде, объявленном культурной столицей содружества, планируем провести весной следующего года неделю искусства и кино стран СНГ», — сказал он.

Премьер также сообщил, что Узбекистан также готовит насыщенную программу мероприятий в Ташкенте, объявленном молодёжной столицей содружества в 2024 году.