Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов 26 октября выступил на заседании совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.

В своей речи он предложил принять новую программу экономического диалога в целях развития высоких технологий.

Глава правительства Узбекистана уточнил, что программа должна охватывать такие направления, как инновационное развитие, цифровизация и робототизация, искусственный интеллект, биотехнологии, фармацевтика и другие отрасли индустрии будущего.

«В целях налаживания взаимодействия в этих направлениях планируем провести в 2024 году в Узбекистане неделю инновационного партнёрства регионов государств-членов ШОС с организацией совместной выставки высоких технологий», — добавил Абдулла Арипов.

Он отметил, что важным фактором развития ШОС также остаётся коммуникационная взаимосвязанность стран региона. Глава правительства Узбекистана напомнил, что в настоящее время идёт активное продвижение стратегических проектов по развитию магистралей «Север-Юг» и «Восток-Запад».

«В этой связи особое значение приобретает начало практических работ по проекту строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Выступаем за наращивание мультимодальных перевозок по данному маршруту, а также через Афганистан в направлении портов Ирана и Пакистана с выходом на рынки Южной Азии и Ближнего Востока», — добавил премьер Узбекистана.

Он также выразил мнение, что страны ШОС должны обеспечить на пространстве организации упрощённые механизмы перемещения продовольственных товаров в условиях сбоев системы поставок сельхозпродукции.

Премьер Узбекистана отметил, что вопросы продовольственной безопасности являются сегодня чрезвычайно актуальными. В частности, непростая ситуация в мировой экономике привела к сбоям в системе поставок сельскохозяйственной продукции, что влияет на рост цен.

Абдулла Арипов напомнил, что указанные проблемы были рассмотрены на международной конференции по продовольственной безопасности в начале сентября в Самарканде, где приняли участие представители ШОС.

«На конференции была отмечена важность реализации совместных мер, направленных на развитие сотрудничества путём развития умного сельского хозяйства и водосбережения», — добавил Арипов.

Кроме того, премьер-министр Узбекистана предложил странам ШОС разработать доступные общерегиональные турпродукты. Он отметил важность расширения контактов между туристическими администрациями, ведущими операторами и авиакомпаниями, а также специализированными образовательными учреждениями в сфере туризма стран ШОС.