Центральный банк Узбекистана наложил штрафные санкции на 16 коммерческих банков за неполное раскрытие информации о кредитах. Ещё 5 банков получили предупреждения, сообщила пресс-служба регулятора.

Служба по защите прав потребителей банковских услуг ЦБ в августе-сентябре провела контрольные мероприятия, чтобы проверить соблюдение требований при приёме платежей через терминалы и раскрытие клиентам правильной и полной информации о банковских услугах.

Выяснилось, что некоторые банки не полностью раскрывали информацию о кредитах и депозитах, а также «не в полной мере» было налажено предоставление услуг через банковские карты.

«Газета.uz» пыталась уточнить в ЦБ, о каких именно банках идёт речь, но регулятор не стал раскрывать их названия.