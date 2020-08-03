Абат Азатович Файзуллаев решением Кенгаша Сената Олий Мажлиса от 29 июля назначен послом Узбекистана в Австрии, сообщает ИА «Дунё». До этого назначения он занимал пост помощника министра — начальника Организационно-контрольного управления МИД.

Абат Файзуллаев учился в Университете мировой экономики и дипломатии по программам бакалавриата и магистратуры (2000−2007 годы). Также окончил заочное отделение Ташкентского государственного экономического университета по специальности «Международные экономические отношения» в 2009 году. Работал на различных должностях в системе МИДа и посольстве Узбекистана в США.

Прежний посол Узбекистана в Австрии и постоянный представитель страны при ОБСЕ и других международных организаций в Вене Шерзод Асадов в марте стал заместителем министра иностранных дел.