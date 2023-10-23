ЮНЕСКО планирует создать виртуальный музей украденных культурных артефактов. Цель проекта — повысить осведомлённость людей о незаконном обороте культурных ценностей, сообщает The Guardian.

Музей будет создан совместно с Международной организацией уголовной полиции — Интерполом, чья база данных насчитывает более 52 тысяч артефактов, украденных из музеев, частных коллекций и археологических памятников по всему миру.

Стоимость проекта оценивается в 2,5 млн долларов. Ожидается, что музей откроется в 2025 году.

На виртуальных экскурсиях по музею посетителям смогут увидеть трёхмерные модели экспонатов. Каждая из них будет сопровождаться материалами, объясняющими их уникальное культурное значение, включая истории и свидетельства местных сообществ.

«Это объекты, которые существуют физически, но мы не знаем, где», — рассказал заместитель гендиректора ЮНЕСКО Эрнесто Оттоне. Главной сложностью, по его словам, было создание 3D-изображения артефактов, запись о многих из которых осталась лишь на небольших черно-белых фотографиях.

Автором проекта стал архитектор Фрэнсис Кере — первый африканец, получивший престижную Притцкеровскую премию в области архитектуры, отмечает газета. По его задумке, музей будет представлять собой виртуальную «рампу» внутри земного шара, соединяющую регионы, страны, культуры и 600 артефактов, которые войдут в первоначальную коллекцию.