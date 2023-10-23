Незаконная майнинговая ферма в Карманинском районе Навоийской области нанесла ущерб государству более чем на 24,41 млрд сумов, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.

В ходе контрольного мероприятия в недостроенном здании «Узэнергоинспекция» выявила, что гражданин Е. Р. самовольно подключил майнинговые устройства общей мощностью 840,4 кВт к двум трансформаторам мощностью 630 кВА.

Документы по этому факту направлены в правоохранительные органы для правовой оценки.

Это уже третья незаконная майнинговая ферма, выявленная в Навоийской области. Предыдущие две были обнаружены в июне и июле.

Напомним, при использовании электроэнергии с подключением к единой электроэнергетической системе за электроэнергию майнеры должны платить по тарифу с 2-кратным повышающим коэффициентом, при незаконном подключении к сети — с 5-кратным повышающим коэффициентом.

За потребление электроэнергии в пиковый период к тарифам применяются надбавки, устанавливаемые Кабинетом министров.