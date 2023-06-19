Незаконная майнинговая ферма, обнаруженная в Кызылтепинском районе Навоийской области, нанесла ущерб государству более чем на 9,6 млрд сумов, сообщила пресс-служба СГБ Узбекистана.

Ферма действовала на территории местного частного предприятия, чей руководитель в сговоре с шестью гражданами установил 195 единиц оборудования для майнинга, говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 185−2 УК (самовольное подключение к электрическим сетям общего пользования с причинением особо крупного ущерба), ведётся следствие.