Президент Шавкат Мирзиёев 27 апреля подписал указ, которым внесены изменения в ряд актов главы государства с целью «развития цифровых технологий» и «создания благоприятных условий для субъектов предпринимательства».

«Газета.uz» сообщала, что на днях Национальное агентство проектного управления при президенте было реорганизовано в Национальное агентство перспективных проектов Узбекистана, подотчётное президенту. Его основной задачей обозначены выработка и реализация политики в области оборота криптоактивов. Компании, внедряющие технологии криптовалют, будут полностью освобождены от налогов.

Указом утверждено Положение о специальном режиме регулирования в сфере оборота криптоактивов (специальный режим «регуляторных частиц»). Участники спецрежима после регистрации могут осуществлять пилотные проекты без получения лицензий и разрешений сроком не более трех лет.

Майнинг подлежит обязательной регистрации в Национальном агентстве перспективных проектов и не является лицензируемым видом деятельности. Регистрация майнеров осуществляется исключительно в электронной форме через интернет. Они могут работать исключительно по адресу, указанному при регистрации, с соблюдением мер пожарной безопасности и санитарных норм и правил.

Майнингом могут заниматься только юридические лица с использованием электроэнергии, произведённой солнечной фотоэлектрической станцией. В этом случае они имеют право пользоваться налоговыми, таможенными и иными льготами и преференциями в области использования возобновляемых источников энергии.

При использовании электроэнергии с подключением к единой электроэнергетической системе за электроэнергию придётся платить по тарифу с 2-кратным повышающим коэффициентом, при незаконном подключении к сети — с 5-кратным повышающим коэффициентом.

За потребление электроэнергии в пиковый период к тарифам применяются надбавки, устанавливаемые Кабинетом министров.

Учёт потребленной электроэнергии ведётся с установкой отдельного прибора учёта.

Провайдеры услуг оказывают услуги для физических или юридических лиц, в том числе от их лица, по покупке, продаже и (или) обмену, хранению, выпуску, размещению и управлению криптоактивами. Провайдерами услуг также могут только юридические лица — резиденты Узбекистана.

Виды провайдеров услуг:

криптобиржа — организация, предоставляющая электронную платформу для покупки, продажи и (или) обмена криптоактивов;

майнинг-пул — организация, предоставляющая электронную платформу для консолидации вычислительных мощностей для обеспечения процесса майнинга;

криптодепозитарий — организация, предоставляющая электронную платформу и (или) совокупность технических и программных средств по оказанию услуг по выпуску криптоактивов, осуществлению их первичного размещения и хранения;

криптомагазин — организация, предоставляющая электронную платформу и (или) совокупность технических и программных средств по оказанию услуг по покупке и (или) продаже криптоактивов;

иные виды провайдеров услуг, определяемые решениями агентства.

С 1 января 2023 года граждане и юридические лица Узбекистана могут покупать, продавать и (или) обменивать криптоактивы только через национальных провайдеров услуг.

В рамках лицензионных требований и условий провайдеры услуг должны размещать платформу и другие программные средства на серверах в Узбекистане, хранить в течение пяти лет информацию по всем операциям с криптоактивами, идентификационные данные участников платформы, материалы по взаимоотношениям провайдера услуг с участниками платформы (в том числе между участниками платформы), включая деловую переписку.

Кроме того, запрещается использовать криптовалюту в качестве средства платежа и приёма оплаты, а также в рамках рекламы обещать доходность деятельности, связанной с криптовалютой, рекламировать такие сделки как легкий способ обогащения.

Провайдеры услуг при регистрации должны иметь уставной фонд в размере не менее 5000 базовых расчётных величин (1,35 млрд сумов), из этой суммы 3000 БРВ резервируются на отдельном счёте в банке Узбекистане.

Операции физических и юридических лиц с криптоактивами на территории Узбекистана не будут облагаться налогами, а доходы не будут включаться в налогооблагаемую базу. На валютные операции с криптовалютой не распространяется законодательство о валютном регулировании.