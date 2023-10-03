Консультант-советник министра экономики и финансов Узбекистана, генеральный директор британской компании Infrasia Capital Одилабек Исаков 26 сентября выступил на панельной сессии «Водно-энергетические проблемы Центральной Азии: построение устойчивого будущего в Узбекистане», которая прошла в рамках заседания совета управляющих Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) в Египте.

По его словам, водно-энергетические проблемы касаются не только Узбекистана, но и всей Центральной Азии, где за последние 50 лет ледники потеряли почти 30% от своего объёма, и эта тенденция ускоряется. В регионе изменение климата происходит в два раза быстрее, чем в среднем по миру.

Он отметил, что Узбекистан планирует ускорить развитие возобновляемых источников энергии и довести их долю в сфере генерации электроэнергии с 5−6% до 30% в течение следующих 7 лет, что является «удивительной целью, которую необходимо достичь».

«И это ускорение очень важно для нас, особенно с учётом того, что Узбекистан становится страной-импортёром газа. Это больше изменение в нашей энергетической самодостаточности», — сказал он.

Советник указал, что Таджикистан и Кыргызстан производят электроэнергию, в основном, за счёт гидроэлектростанций. Узбекистан, вырабатывающий электроэнергию с помощью газа, и соседние страны торговали друг с другом энергией, но эта практика прекратилась на 20−25-й год независимости. На сегодняшний день страны снова торгуют электроэнергией между собой, что стало «довольно важным достижением, инициатором которого стал президент Шавкат Мирзиёев».

Без этого сотрудничества Узбекистан не имел был соответствующей энергетической безопасности, заявил он.

«Для любых возобновляемых источников энергии, которые мы построили в стране, требуется базовая нагрузка (дневной минимум потребления — ред.) А иногда проще вместо того, чтобы строить базовую нагрузку в Узбекистане, покупать у соседей, которые производят эту энергию. И теперь Узбекистан не только не сопротивляется, но фактически помогает [в строительстве] крупных гидроэлектростанций в соседних странах, что является очень важным сдвигом в политике. И это очень хорошо для региона», — отметил Одилбек Исаков.

Советник министра экономики и финансов отметил многомиллиардные инвестиции в сфере энергетики, предоставленные крупными инвесторами с Ближнего Востока, Китая, из Европы, особенно из Франции.

По его словам, Узбекистан предоставляет уникальные возможности для инвесторов с учётом «довольно большого солнечного потенциала». Кроме того, страна может продавать и продаёт электроэнергию своим соседям, поэтому инвесторы могут не переживать касательно «избыточных мощностей».

Водный сектор

Узбекистан использует 90% добываемой воды в сельскохозяйственных целях. «И большая часть этой воды перекачивается водными насосами, чтобы мы могли использовать ее в основном для сельского хозяйства, то есть для обеспечения продовольственной безопасности, сырья для нашей промышленности и так далее. Это очень и очень важно», — отметил Одилбек Исаков.

Насосные станции потребляют около 10% вырабатываемой в Узбекистане электроэнергии, что является «весьма существенным показателем», указал советник. Кроме того, возраст около 85% из них превышает 30 лет, поэтому они очень энергозатратные.

По его мнению, необходимо внедрить на насосных станциях новые технологии, что является капиталоёмкой проблемой, однако это позволит сэкономить от 30 до 40% энергии, которую используют некоторые из этих станций.

«В контексте Узбекистана, где этот сектор уже использует 10% электроэнергии, даже если вы замените половину оборудования с помощью капитала частного сектора, это высвободит значительный объём электроэнергии для остальных секторов экономики», — подчеркнул советник министра.

Поэтому инвесторам предлагаются проекты в этой сфере, где правительство предоставляет субсидии.

«Очевидно, что каждый год сотни миллионов долларов (около 500 млн долларов субсидий — ред.) тратятся только на то, чтобы перекачивать воду из одного места в другое. А если сделать [этот процесс] более эффективным, то, очевидно, что это будет намного дешевле и с энергетической точки зрения. И это интересно инвесторам», — сказал он.

Одилбек Исаков считает, что эти проекты могут стать отправной точкой участия частного сектора в водном секторе Узбекистана. Бизнес будет больше вовлекаться в эту сферу, когда тарифы на питьевую воду и воду в сельскохозяйственном секторе, которые сейчас субсидируются из госбюджета, будут «более или менее либеральными».

Он ожидает, что в Узбекистане в будущем появятся тарифы на поставку воды в ирригационной сфере.

«И только тогда будет эффективность использования воды. Отмечалось, что около 30% воды теряется между каналами, пока доходит до фермера. И ещё 30%, если не больше, теряется самим фермером. Но фермер не чувствует разницы, потому что все оплачивает государство», — отметил Одилбек Исаков.

«Как только мы начнём считать, во сколько это обходится правительству, и убедимся, что об этом все осведомлены, проведена хорошая коммуникация, медленно, но верно, мы придём к тому, что фермеры и сама ирригационная сфера будут более эффективными с точки зрения потери воды», — заявил он.

Во-вторых, у фермеров при либерализации цен на воду будет стимул внедрять водосберегающие технологии. Сейчас государство предоставляет много субсидий на внедрение сберегающих технологий, но «фермеры не спешат это делать или делают это не с той скоростью, которая нужна правительству».

«Вопрос тарифов очень политический, и он должен быть последовательным, с надлежащей коммуникацией и правильной стратегией… Когда я был в правительстве, мы создали специальную компанию по оптовой закупке газа (UzGasTrade), потому что газ является достаточно важной частью энергетики и на него предоставляются субсидии. По сути, это субсидии, которые платит правительство, и эти субсидии исчисляются миллиардами долларов», — отметил советник министра.

По его мнению, как только люди увидят, что миллиарды долларов денег налогоплательщиков идут на энергетические субсидии, тогда они будут понимать причины повышения тарифов.

«Иначе, вместо того, чтобы строить школы, больницы, дороги и прочую социальную инфраструктуру, мы просто субсидируем энергонеэффективность в стране. Я думаю, что правительство по этому вопросу должно действовать в долгосрочной перспективе», — сказал он, имею в виду горизонт планирования на 5−15 лет.