В социальных сетях появилась информация о повышении с 1 ноября цен на бензин Аи-80 на автозаправочных станциях UNG Petro.

Компания «Узбекнефтегаз», владеющая этой сетью АЗС, опровергла сообщения о росте цен. Бензин этой марки продаётся по прежней цене, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Аи-80 — самый дешёвый и самый востребованный в Узбекистане бензин на АЗС UNG Petro продаётся по цене 6050 сумов за литр. До конца года действует нулевая ставка акциза на импортный и местный Аи-80. Она была введена в декабре прошлого года в связи с ограничением работы газовых заправок и роста спроса на бензин.