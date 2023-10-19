Ущерб от взрыва в логистическом центре Inter Logistics в Сергелийском районе Ташкента 28 сентября оценён в 14,5 млрд сумов. Об этом говорится в сообщении правительственной комиссии, которая была создана по поручению президента.

Общее число пострадавших в результате взрыва составило 163 человека, из них 150 получили лёгкие телесные повреждения и 13 — тяжкие. Один человек — 16-летний подросток — скончался.

Взрыв повредил фасады, оконные рамы, двери и крыши 246 частных домов и 1370 квартир в 39 многоэтажных домах. Общая сумма ущерба оценивается в 14,5 млрд сумов. Повреждены были также рамы, двери и фасады школы №305 (на 1250 мест) и детского сада №600 (на 720 мест).

В сообщении говорится, что за повреждёнными объектами закреплены подрядные организации и ведутся строительно-ремонтные работы.

В call-центр по номеру «1205» поступило более 450 обращений, «все они решены положительно», отмечается в сообщении. Продовольственные товары были доставлены 400 нуждающимся семьям, финансовая помощь была оказана 100 несовершеннолетним детям, сообщила комиссия.

«После завершения комплексной судебно-медицинской экспертизы, расследования и судебного разбирательства установленная сумма ущерба будет полностью взыскана с ответчика, признанного виновным в соответствии с законом», — говорится в сообщении.

Как мы писали, предварительной причиной пожара и взрыва стало «химическое самовозгорание» в результате взаимодействия хранившихся на складе химических веществ и легковоспламеняющихся материалов. Под стражу заключены 4 человека, к 1 подозреваемому применена мера пресечения в виде залога.

Накануне «Газета.uz» опубликовала репортаж из Сергелийского района, где многим жителям пострадавших квартир всё ещё не полностью возместили ущерб. Во многих квартирах до сих пор нет стёкол. Наши корреспонденты также пообщалась с родными погибшего мальчика.