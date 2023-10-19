Многим жителям массива «Курувчи» («Строитель») в Сергелийском районе Ташкента, чьи квартиры пострадали от взрыва в логистическом центре Inter Logistics 28 сентября, всё ещё не возместили ущерб в полной мере.

В сотнях квартир взрывной волной выбило стёкла и погнуло рамы, испортилась мебель. Власти города обещали возместить ущерб в течение нескольких дней, но почти три недели спустя в некоторых квартирах, несмотря на похолодание, всё ещё нет окон — кто-то закрыл их полиэтиленом, кто-то — просто занавеской.





Сразу после взрыва в Ташкенте был организован штаб для устранения последствий ЧП. В Сергели из других районов города были стянуты силы коммунальных служб, правоохранительных органов и других организаций.

Первые несколько дней СМИ активно освещали работу по замене окон, ремонту фасадов, очистке территорий. А что происходит сейчас?

С фасадной стороны кажется, что ремонтные работы завершены. Но в квартирах оконные рамы и двери установлены на скорую руку, рассказали жители.





Корреспонденты «Газеты.uz» отправились в квартиры пострадавших жителей, а также поговорили с семьёй погибшего от осколков мальчика. Его сестра рассказала о плохих условиях в больнице, где даже не могли найти нашатырный спирт.

«Чья это ответственность? Кто должен это проверять? Можно ли строить подобные объекты рядом с жилыми кварталами? Кто им дал разрешение? Пусть все отвечают», — отметила женщина.





Отметим, что официально причины взрыва до сих пор не названы.

Видео

На узбекском языке