Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов 28 сентября издал распоряжение о создании правительственной комиссии, которая должна выявить причины ночного взрыва на складе в Сергелийском районе Ташкента, принять меры по устранению последствий чрезвычайной ситуации и оказанию помощи пострадавшим. Об этом сообщил портал правительства.

По поручению президента создана правительственная комиссия во главе с вице-премьером Ачилбаем Раматовым. В состав также вошли министр по чрезвычайным ситуациям Абдулла Кулдашев, и. о. хокима Ташкента Шавкат Умурзаков, первый заместитель министра внутренних дел Шавкат Рахмонов, министр здравоохранения Амрилло Иноятов, министр занятости и сокращения бедности Бехзод Мусаев, начальник Инспекции горно-геологической и промышленной безопасности при Министерстве горного дела и геологии Бахтиёр Гулямов, хоким Сергелийского и другие (всего 16 человек).

Комиссии поручено в течение трёх дней изучить причины ЧП на складе, устранить последствия и оказать медицинскую и психологическую помощь пострадавшим.

Комиссия также должна оказать финансовую поддержку для ликвидации ущерба каждого повреждённого в результате взрыва дома, в том числе фасадов, окон и рам многоквартирных домов, квартир, а также других зданий и сооружений, которые нуждаются в ремонте.

Члены комиссии обязаны предоставить технические и иные причины взрыва, вещественные доказательства, описывающие подробности ЧП, проверить соответствие технических устройств, используемых на объекте, требованиям промышленной и пожарной безопасности.

Им также поручено провести инвентаризацию каждого повреждённого дома, в том числе частных домовладений, состояния других зданий и сооружений, пришедших в негодность, а по итогам изучения определить адресные меры по каждому объекту.

Комиссия должна изучить результаты проверок, которые ранее проводились на складе, на предмет соблюдения требований законодательства в области промышленной и пожарной безопасности, а также документов в области технического регулирования. Также необходимо изучить принятые меры по устранению выявленных при проверке недостатков.

Ачилбай Раматов и другие госслужащие должны изучить иные факторы, которые могли привести к возникновению ЧП на объекте, где произошёл пожар, и представить информацию в Кабинет министров.

Ответственным министрам поручено проанализировать причины ЧП и принять меры, чтобы в будущем такие случаи не повторялись.