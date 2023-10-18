Полковник Мухтар Яшнарович Мухитдинов назначен начальником Управления по чрезвычайным ситуациям Ташкента, сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

До этого он (с мая) занимал пост заместителя министра по чрезвычайным ситуациям.

Мухтар Мухитдинов родился в 1973 году в Ташкенте. В 1996 году окончил Ташкентский государственный технический университет, в 2004 году — Высшую школу стратегического анализа и прогнозирования.

Ранее работал заместителем министра по поддержке махалли и старшего поколения.

В сентябре Равшан Хайдаров, с февраля 2021 года работавший главой УЧС Ташкента, был назначен начальником Академии МЧС.