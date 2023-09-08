Кабул Раимович Бердиев освобождён от должности начальника Академии Министерства по чрезвычайным ситуациями, сообщило УзА.

Этот пост занял Равшан Хайдарович Хайдаров, с февраля 2021 года работавший главой Управления по чрезвычайным ситуациям Ташкента.

Равшан Хайдаров. Источник: пресс-служба МЧС

В разные годы он возглавлял Институт гражданской защиты при Академии МЧС, ГУВД Ташкента и УВД Ташкентской области, МЧС, Государственный таможенный комитет, был хокимом Сырдарьинской области.

Кабул Бердиев с мая 2018 года руководил Институтом гражданской защиты МЧС, затем академией. До этого он возглавлял Академию Вооружённых сил Узбекистана (2017−2018). В 2008—2017 годах работал министром обороны Узбекистана, а в 2006—2008 годах — главой МЧС. О его новом назначении не сообщается.