Постановлением президента Узбекистана на должность первого заместителя министра по чрезвычайным ситуациям — начальника штаба назначен полковник Санжар Тахирович Зупаров (на фото выше), сообщила пресс-служба МЧС.

Санжар Зупаров родился в 1975 году в Ташкенте. В 1996 году окончил Высшую техническую школу пожарной безопасности МВД. До этого назначения был начальником главного управления в МЧС.





Полковник Мухтар Яшнарович Мухитдинов назначен заместителем министра по чрезвычайным ситуациям.

Он родился в 1973 году в Ташкенте. В 1996 году окончил Ташкентский государственный технический университет, в 2004 году — Высшую школу стратегического анализа и прогнозирования. Ранее работал заместителем министра по поддержке махалли и старшего поколения.





Ещё одним заместителем министра стал полковник Хуршид Нарказакович Алибаев, до этого работавший начальником Управления по чрезвычайным ситуациям Ташкентской области.

Он родился в 1982 году в Джизакской области. В 2003 году окончил Национальный университет Узбекистана, в 2015 году — Академию гражданской обороны России.

Полковник Камил Халбаевич Абдижалилов освобождён от должности замминистра по кадровой, воспитательной и просветительской работе в связи с переходом на другую работу.