В составе сиропа «Док-1 Макс» с медовым вкусом, который завозили в Узбекистан в 2021 году, также содержались токсичные вещества. Об этом 18 октября на заседании по делу о препаратах индийской Marion Biotech, которые стали причиной смерти минимум 65 детей, заявили подсудимые, передаёт «Дарё».

По словам выступавших на суде, производители в октябре 2021 года подали заявление на перерегистрацию сиропа «Док-1 Макс» с медовым и лимонным вкусом.

Среди 33 сиропов, предоставленных для лабораторных испытаний, препараты со вкусом лимона выпуска 2020 года не содержали токсичных веществ, а в партии «Док-1 Макс» со вкусом мёда, выпущенной в 2021 году, выявлено токсичное вещество этиленгликоль. Оно используется для изготовления тормозных жидкостей, антифризов для автомобилей, охлаждающих жидкостей для систем кондиционирования, производства полимерных материалов и в других целях.

Результаты испытаний, обнародованные ранее, показали, что уровень этиленгликоля в «Док-1 Макс» превышал норму в 300 раз. Вместо него в составе должен был быть пропиленгликоль (пищевая добавка с бактерицидным действием).

Сообщается, что сиропы со вкусом мёда хоть и были завезены в Узбекистан, «они не успели поступить в продажу».

Судья Муса Юсупов на одном из заседаний суда отметил, что в 2022 году в Узбекистан поступило 256 тысяч флаконов сиропа «Док-1 Макс» производства индийских производителей, отмечает «Дарё».

Ранее одна из обвиняемых, начальница отдела в центра экспертизы и стандартизации лекарств, заявила, что препарат не проходил лабораторных исследований при повторной регистрации. Экс-глава Фармагентства С. К. сообщил, что исследование не смогло бы выявить токсичные вещества, поскольку оно проводится по утверждённому порядку.

На том же заседании один из подсудимых спросил, почему при добавлении медового ароматизатора в «Док-1 Макс» был продлён истёкший сертификат препарата вместо того, чтобы выдать новый, поскольку изменился состав лекарства. В ответ бывший заместитель директора Фармагентства Н. М. отметил, что «молекула препарата не менялась». Подсудимый указал, что «молекула лекарства изменилась при добавлении этиленгликоля». Н. М. ответил, что производители лекарства не предоставили никакой информации о добавлении этиленгликоля.