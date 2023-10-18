Правительства Узбекистана и США продолжают переговоры о судьбе самолётов и вертолётов, которые были доставлены на территорию Узбекистана из Афганистана в августе 2021 года. Об этом «Газете.uz» 18 октября сообщил посол США в Ташкенте Джонатан Хеник.

«Могу только сказать, что мы продолжаем работать с правительством Узбекистана над вопросом окончательного расположения этих воздушных судов. Мы объявим об этом», — сказал дипломат.

На уточняющий вопрос, находится ли авиатехника по-прежнему в Сурхандарьинской области, он ответил утвердительно.

Хоким Сурхандарьинской области Улугбек Косимов на аналогичный вопрос корреспондента «Газеты.uz» 17 октября сказал, что не может дать комментарий и что информацию об этом нужно запрашивать у Министерства обороны.

Соединённые Штаты и их союзники в рамках 20-летней военной кампании в Афганистане предоставили афганскому правительству большое количество самолётов и вертолётов. В дни захвата Кабула «Талибаном» в августе 2021 года воздушное пространство Узбекистана незаконно пересекли 22 военных самолёта и 24 вертолёта (Embraer EMB 314 Super Tucano, UH-60 Black Hawk, MD-530, PC-12 и Ми-17), в которых находились 585 вооружённых военнослужащих Афганистана.

Временное правительство Афганистана неоднократно настаивало на том, что эти воздушные судна являются собственностью Афганистана. Власти Узбекистана заявляли, что самолёты и вертолёты являются собственностью США и не могут быть возвращены.

В сентябре прошлого года издание Politico сообщило, что власти США могут передать Узбекистану и Таджикистану часть своих военных самолётов и вертолётов, доставленных из Афганистана, в обмен на неофициальное соглашение об «углублении отношений в области безопасности границ и борьбы с терроризмом».