Посольство Японии в Узбекистане 17 октября передало оборудование на сумму 40,8 тысячи долларов дошкольной образовательной организации №35 Куштепинского района Ферганской области, сообщили «Газете.uz» в дипломатической миссии.

ДОО получило столы, стулья, кровати, аудиовизуальное оборудование и мебель для кухни, что, как ожидается, обеспечит безопасную и гигиеничную среду по уходу за детьми и их образованию.

Помощь оказана по грантовой программе правительства Японии «Безвозмездная помощь социальным проектам малого масштаба по обеспечению человеческой безопасности».

Ранее в этом году в рамках того же проекта правительство Японии выделило средства на улучшение гигиены и санитарии в школе №31 в Ургенче в Хорезмской области (91 тысяча долларов), а также на проекты по обеспечению учебным оборудованием дошкольных учреждений №28 и №19 в Термезе и в Сурхандарье (24,9 и 24,2 тысячи долларов соответственно).