Церемония подписания грант-контрактов трёх проектов в области образования на сумму 140,2 тысячи долларов состоялась 28 февраля в Министерстве дошкольного и школьного образования Узбекистана, сообщили в посольстве Японии в Ташкенте.

Документы подписаны в рамках программы правительства Японии по «Безвозмездная помощь социальным проектам малого масштаба по обеспечению человеческой безопасности».

В церемонии приняли участие министр дошкольного и школьного образования Хилола Умарова и первый заместитель министра дошкольного и школьного образования Агриппина Шин и посол Японии Такаши Хатори.

На проект по улучшению гигиены и санитарии в школе №31 в Ургенче в Хорезмской области направляется 91 тысяча долларов, на проекты по обеспечению учебным оборудованием дошкольных учреждения №28 и №19 в Термезе в Сурхандарье — 24,9 и 24,2 тысячи долларов соответственно.

«Грант-контракты являются одним из видов сотрудничества [Японии], направленного на повышение благосостояния народа Узбекистана. С 1995 года реализовано более 415 проектов в области здравоохранения, образования и сельского хозяйства. Общая сумма составляет около 27,9 миллионов долларов США», — сказал посол Такаши Хитори.

Япония придаёт большое значение «Инвестициям в людей», которые поддерживают развитие страны и уже много лет оказывают поддержку в области образования в Узбекистане, добавил он.

«Сотрудничество в качестве подписанных сегодня 3 проектов, является свидетельством дружбы и твёрдой воли японского народа к укреплению дружеских отношений с Узбекистаном, расположенным в самом центре Центральной Азии. Я надеюсь, что поддержка Японии будет эффективно использована для развития детей, которые будут нести будущее Узбекистана», — подчеркнул посол Японии.