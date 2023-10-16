Агентство по управлению государственными активами Узбекистана (АУГА) сообщило об остановке процесса продажи 35% госдоли в АО «Узтемирйулконтейнер».

В качестве причины указывается реорганизация компании в АО «Темирйулкарго» в рамках реформирования и преобразования в холдинговую компанию «Узбекистон темир йуллари», которая предусматривает цифровизацию бизнес-процессов железнодорожной транспортной отрасли, внедрение современных методов управления и эффективного использования транзитного потенциала республики, снижения затрат и издержек при перевозке грузов.

АУГА открыло приём заявок для приватизации 35% госдоли в «Узтемирйулконтейнер» в конце сентября. Сделку в качестве консультанта сопровождала компания Alkes Research.

О компании

АО «Узтемирйулконтейнер» было учреждено в 2002 году как специализированное дочернее предприятие «Узбекистон темир йуллари». Оно оказывает услуги, связанные с организацией контейнерных грузоперевозок по территории Узбекистана.

В программе приватизации, утверждённой президентом в марте, обозначена продажа принадлежащей УТЙ доли в «Узтемирйулконтейнер». Кроме того, 4% акций оператора контейнерного парка планировалось реализовать через «народное IPO».

Постановлением президента от 10 октября АО «Темирйулкарго» будет оказывать услуги перевозки грузов, содержанию и развитию хозяйства грузовых вагонов и контейнеров, организации мультимодальных перевозок «от двери до двери», логистических центров и терминалов.