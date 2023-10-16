Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на 25-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации (ЮНВТО), открывшейся в понедельник в Самарканде, выступил с рядом инициатив, направленных на углубление сотрудничества стран мира в сфере туризма.

«Самой актуальной проблемой глобального туризма является обеспечение гарантированной системы безопасности туристов. Следует отметить, что наблюдающиеся сегодня в разных регионах мира конфликты и нестабильная обстановка оказывают ещё более негативное влияние на развитие сферы, чем пандемия», — отметил он.

«К огромному сожалению, вследствие этих процессов резко снижается туристический потенциал и количество туристов в популярных и традиционных направлениях, возрастают имеющиеся угрозы и вызовы для безопасного туризма, их отрицательное воздействие также широко распространяется на соседние регионы, разрушаются объекты всемирного культурного наследия и древние памятники архитектуры, а некоторые — даже исчезают с лица Земли», — сказал Шавкат Мирзиёев.

«Для предотвращения таких негативных явлений мы должны объединить наши силы, действия и устремления, быть более сплочёнными. Учитывая сегодняшнюю сложную ситуацию, в целях укрепления прочной правовой базы сферы международного туризма предлагаю в рамках Организации Объединённых Наций разработать Глобальный кодекс безопасного туризма», — заявил он.

В процессе нарастающего изменения климата как никогда актуально принятие Международной программы действий по развитию «зелёного» туризма, продолжил президент.

Узбекистан также предлагает учредить номинацию ЮНВТО «Лучший город по внедрению „зелёного“ туризма».

«При содействии организации мы намерены создать Глобальную лабораторию стартапов „зелёного“ туризма совместно с недавно начавшим свою деятельность Центральноазиатским университетом изучения окружающей среды и изменения климата и Международным университетом „Шёлковый путь“ в Самарканде. Готовы выделять грантовые средства для поиска лучших инновационных решений. Приглашаем все государства-члены и международные организации подключиться к данному проекту», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Для формирования более благоприятных условий для путешественников с ограниченными возможностями и развития инфраструктуры инклюзивного туризма Узбекистан выступает с инициативой объявить в рамках ЮНВТО 2025 год Всемирным годом инклюзивного туризма, отметил президент.

Ещё одним предложением стало создание при Всемирной туристской организации Совета исторических городов для туризма.

«Эта платформа откроет возможности для увеличения притока туристов на объекты культурного наследия, обмена самым передовым опытом по сохранению исторических памятников, формирования необходимых рекомендаций и решений. Мы готовы провести первое заседание совета в древнем городе Бухаре», — предложил Шавкат Мирзиёев.

В понедельник в Самарканде была открыта «пока уникальная» Международная академия туризма Всемирной туристской организации, которая будет заниматься подготовкой и повышением квалификации специалистов сферы.

Президент выразил уверенность, что академия станет «глобальным образовательным хабом и внесёт достойный вклад в дальнейшее развитие мировой индустрии туризма».

Со следующего учебного года Узбекистан предоставит специальные гранты для одарённых специалистов и призывает представителей других государств принять активное участие в данной программе.

Шавкат Мирзиёев далее предложил провести совместно с ЮНВТО Всемирный молодёжный саммит по туризму в Ташкенте.

«Безусловно, этот форум станет для молодёжи важной и полезной площадкой генерирования новых идей и проектов по развитию туризма», — отметил он.

Предложено также учредить специальную международную премию ЮНВТО за вклад в продвижение бренда «Шёлковый путь». Реализацией данной инициативы мог бы заняться Тематический офис «Туризм на Шёлковом пути», который в этот же день был открыт совместно с организацией.

В заключение президент предложил учредить Глобальный медиа-кампус, который объединит ведущие СМИ, журналистов и лучших блогеров в сфере путешествий.

ЮНВТО «должна способствовать сплочению сил и большого потенциала этих творческих и преданных своему делу людей путём создания дополнительных платформ», — отметил он.

Медиафорумы могут проводиться раз в два года в рамках следующих сессий Генеральной ассамблеи ЮНВТО. «Мы готовы принять первый медиа-кампус в нашей стране», — предложил Шавкат Мирзиёев.





В рамках сессии Шавкат Мирзиёев принял генерального секретаря Всемирной туристской организации Зураба Пололикашвили. Стороны рассмотрели вопросы расширения многопланового сотрудничества с этим специализированным институтом ООН по наращиванию туристического потенциала Узбекистана.