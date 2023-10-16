«Газета.uz» писала о взрыве газового баллона в автобусе в Мубарекском районе Кашкадарьинской области вечером 15 октября. МЧС Узбекистана сообщало о госпитализации 4 человек с травмами средней степени тяжести.

Управление здравоохранения области опубликовало детали об общем количестве пострадавших пассажиров. Там отметили, что в больницу было доставлено всего 24 человека. Из них 16 была оказана амбулаторная помощь, их отпустили домой.

Четыре человека с разными травмами были оставлены под наблюдением в отделении хирургии. Ещё четыре были помещены в реанимацию, им были сделаны операции. Погибших нет, говорится в сообщении.

Ситуация находится на контроле областного управления здравоохранения, отметили в ведомстве.