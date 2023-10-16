В Мубарекском районе Кашкадарьинской области в автобусе Isuzu, ехавшем с пассажирами, взорвался газовый баллон, сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

Инцидент произошёл 15 октября около 16:50 на трассе «Карши — Бухара». На появившемся видео видно, что у автобуса выбиты все стёкла и покорёжены двери. Неподалёку видна часть разорвавшегося баллона.

Четыре человека были госпитализированы c травмами средней степени тяжести. Остальным пассажирам была оказана амбулаторная и психологическая помощь.

Сколько пассажиров всего было в автобусе, в официальном сообщении не уточняется.

Погибших в резельтате происшествия нет, отметили в МЧС.