Срок гарантированной закупки фармацевтической продукции в Узбекистане с 1 января 2024 года продлевается с текущих 3 до 10 лет. Это предусмотрено указом президента от 12 октября.

Речь идёт о механизме гарантированной закупке фармпродукции, подлежащей локализации, за счёт средств государственного бюджета. Кроме того, этот пункт из предыдущего указа от 2022 года дополняется требованием о наличии положительных результатов клинических испытаний, процессов государственной регистрации и сертификации

Комиссия по развитию фармацевтической промышленности утверждает перечень международных непатентованных наименований субстанций, лекарственных средств (при отсутствии данных наименований — наименований соответствующих групп лекарственных средств), изделий медицинского назначения и медицинской техники, ранее не производимых на территории республики, подлежащих локализации в перспективе. Ранее этот список формировали Министерство здравоохранения, Министерство экономики и финансов, Министерством инвестиций, промышленности и торговли и Агентством по развитию фармотрасли.

Этот перечень должен размещаться и регулярно обновляться на специальном портале госзакупок.

Для подписания договоров гарантированной закупки победители будут определяться путём проведения открытых конкурсов, на которых Министерство здравоохранения является госзаказчиком и бенефициарным собственником.

Впервые о гарантированном закупке лекарств государством говорилось в сентябре 2021 года. Речь шла об офсетных контрактах — долгосрочных договорах поставки со встречными инвестиционными обязательствами. Другими словами, инвестор открывает в стране новое производство, а страна гарантирует, что будет покупать его продукцию в течение нескольких лет. Изначально рассматривался срок в 5 лет, но в итоге установили 3-летний срок.

В апреле 2022 года президент поручал заключить контракты с местными производителями о гарантированной закупке 120 наименований востребованных лекарств в течение трёх лет. Тогда эти препараты закупались из-за границы за 300 млн долларов. На первом этапе на гарантированные закупки из бюджета планировалось выделить 300 млрд сумов.