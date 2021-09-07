Президент Шавкат Мирзиёев 6 сентября обсудил перспективы производства биофармацевтических препаратов в Узбекистане, сообщила пресс-служба главы государства.

Сегодня предприятия страны выпускают лекарства более 3000 наименований, но в основном это однокомпонентные, простые препараты.

В связи с этим президент подчеркнул важность организации производства инновационных биотехнологических препаратов: онкологических, гормональных, препаратов крови, вакцин.

Отмечена важность стимулированию выпуска отечественной фармацевтической продукции через государственные закупки в системе здравоохранения, упрощения сертификации продукции, произведенной в соответствии с международными стандартами.

В интервью телеканалу «Узбекистан 24» директор Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения Сардор Кариев уточнил, что речь идёт об офсетных контрактах — долгосрочных договорах поставки со встречными инвестиционными обязательствами. Другими словами, инвестор открывает в стране новое производство, а страна гарантирует, что будет покупать его продукцию в течение нескольких лет.

По его словам, например, предприятия, производящие в Узбекистане онкологические препараты, в рамках офсетных контрактов могут рассчитывать на то, что государство обязуется покупать у них продукцию в течение 5 лет.

«Конечно, для реализации этого [механизма] перед предпринимателем будут поставлены определённые требования. В частности, производимая продукция должна быть дешевле импортных лекарств, соответствовать качеству», — заявил он.

Он добавил, что для поддержки местных фармпроизводителей льготы планируется продлить ещё на 5 лет.





Согласно представленной презентации, сейчас Узбекистан импортирует фармпродукцию на 1,1 млрд долларов, из которых дженерики — 51% ($564 млн), биопрепараты — 39% ($429 млн), другие лекарства — 10% ($107 млн).

В связи с этим планируется реализовать 7 проектов на 570 млн долларов с возможностью экспорта на 335 млн долларов и импортозамещения на 380 млн долларов. Ожидается создание 1660 рабочих мест.

Для этого при Агентстве по развитию фармотрасли планируется создать Центр проектирования, привлечь международные консалтинговые организации и экспертов и финансировать проекты из своего фонда.

Кроме того, намечено выделение льготных кредитов со ставкой 2% годовых на 10 лет с льготным периодом на 4 года.

Для проведения клинических исследований над здоровыми людьми планируется внести изменения в законодательство.

В ближайшие пять лет намечено увеличить производство в фармацевтической отрасли Узбекистана в 3 раза и довести показатель обеспечения внутреннего рынка с 55% до 80% в натуральном выражении. Для этого планируется реализовать 104 инвестиционных проекта на сумму 1,25 млрд долларов.