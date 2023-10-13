В Узбекистане пересмотрят тарифы на электроэнергию, производимую гидроэлектростанциями «Узбекгидроэнерго». Это предусмотрено указом президента от 12 октября о мерах по ускоренному развитию промышленности и её базовых отраслей. Копия документа есть у «Газеты.uz».

Согласно постановлению президента от 10 декабря 2021 года, с 1 января 2022 года электроэнергия, вырабатываемая ГЭС в составе «Узбекгидроэнерго», гарантированно закупается уполномоченным госорганом с учётом НДС по следующим ставкам (на основании тарифа для II группы потребителей — 450 сумов за 1 кВт⋅ч, до повышения с 1 октября):

для ГЭС, работающих на водотоках — 70% от тарифа (315 сумов за кВт⋅ч);

для ГЭС, регулируемых диспетчером в зависимости от режима электроэнергетической системы — 100% от тарифа (450 сумов за кВт⋅ч);

для гидроаккумулирующих электростанций — 150% от тарифа (675 сум за кВт⋅ч).

Эти тарифы уже тогда были выше цен, по которым государство будет гарантированно покупать электричество, производимое на фотоэлектрических станциях. В декабре 2022 года компания Masdar (ОАЭ) выиграла тендер с тарифом 3,044 цента (341,88 сума) в Бухарской области, а французская Voltalia SA — 2,888 цента (324,36 сума) в Хорезмской области.

Указом президента эти тарифы отменяются. Шавкат Мирзиёев поручил Межведомственной тарифной комиссии при Кабинете министров во главе с вице-премьером Джамшидом Кучкаровым в недельный срок утвердить новые тарифы на закупку электроэнергии, производимой ГЭС в составе «Узбекгидроэнерго» в объёме, достаточном для финансирования инвестиционных программ этой компании.