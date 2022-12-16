Вечером 15-декабря были определены победители тендеров на строительство и эксплуатацию трёх солнечных фотоэлектрических станций (ФЭС) в Бухарской, Наманганской и Хорезмской областях общей мощностью 500 МВт. Об этом сообщили пресс-службы министерств энергетики и финансов.

По результатам конкурса:

компания Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company, ОАЭ) выиграла тендер на строительство ФЭС мощностью 250 МВт в Бухарской области с предложением в 3,044 цента США за киловатт-час произведённой электроэнергии. Это будет первый проект в Узбекистане, который будет реализован с системой накопления электроэнергии (BESS) мощностью 62 МВт;

консорциум GD Power — Powerchina (Китай) — ФЭС мощностью 150 МВт в Наманганской области с предложением 4,828 цента;

Voltalia SA (Франция) — ФЭС мощностью 100 МВт в Хорезмской области с предложением 2,888 цента .

Победившие в тендерах инвесторы займутся проектированием, финансированием, строительством, эксплуатацией и обслуживанием указанных солнечных фотоэлектрических станций. С ними планируется подписать соглашения о государственно-частном партнёрстве (ГЧП) и государственной поддержке в первом квартале 2023 года. Строительные работы должны начаться в четвёртом квартале 2023 года. Ввод трёх станций в эксплуатацию ожидается в четвёртом квартале 2024 года.





Проект реализуется при поддержке Международной финансовой корпорации в рамках программы разработки проектов строительства ФЭС общей мощностью 1000 МВт и предоставления консультационных услуг (IFC Scaling Solar Program).

Первый этап тендера по проекту был проведён 31 августа 2021 года, его прошли 11 компаний. По итогам второго этапа, проведённого 11 ноября 2022 года, предложения предоставили 4 компании: Masdar (по всем трём проектам), Alarko Holding AS (Турция) (по среднему и малому проекту), GD Power — Powerchina (по трём проектам) и Voltalia SA (по малому проекту).





«Проект является частью усилий правительства Узбекистана по увеличению производства зелёной энергии за счёт развития проектов в области возобновляемых источников энергии, финансируемых и управляемых из частных источников», — сообщил министр энергетики Узбекистана Джурабек Мирзамахмудов.

По его словам, проект поможет «снизить цены на энергоносители в интересах населения, снизить зависимость от ископаемого топлива и снизить вредные выбросы в атмосферу при производстве энергии».

Министр финансов Темур Ишметов отметил, что если раньше электростанции строились за счёт государственного бюджета или государственного долга, в последние годы они строятся за счёт частных средств.

«В новой стратегии развития Узбекистана на 2022−2026 годы предусмотрена реализация проектов на основе принципов ГЧП на 14 млрд долларов США, в том числе 3,2 млрд по 9 проектам в энергетическом секторе . Ожидается, что в 2023 году будут завершены тендеры ещё на два проекта — солнечные и ветряные электростанции», — сказал он.