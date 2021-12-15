Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 декабря подписал постановление «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию гидроэнергетики» (ПП-44).

Согласно документу, до 2030 года мощности гидроэлектростанций страны планируется довести с текущих 2051,9 МВт до 3416 МВт (+66,5%) путём последовательного ускорения создания новых и поэтапной модернизации действующих производственных мощностей.

В числе направлений развития гидроэнергетики — широкое привлечение частного сектора и населения к производству электроэнергии с использованием естественных водотоков, их господдержка и стимулирование, обеспечение гарантированного подключения их к единой электроэнергетической системе и создание системы гарантированной закупки произведённой электроэнергии.

Документом утверждена Программа дополнительных мер по развитию гидроэнергетики на 2021−2030 годы, которая включает целевые параметры развития гидроэнергетики и повышения уровня использования гидроэнергетического потенциала, список инвестиционных проектов, в том числе предполагающих строительство малых ГЭС с участием частного сектора, а также перечень оборудования, комплектующих и запчастей для строительства и эксплуатации малых ГЭС, предлагаемых к локализации.

В законодательство планируется внести изменения о включении ГЭС установленной мощностью до 0,5 МВт в классификацию микроГЭС, до 5 МВт — малых, до 30 МВт — средних, более 30 МВт — крупных ГЭС. Эти гидроэлектростанции будут считаться возобновляемыми источниками энергии.

Строительство микро- и малых ГЭС (не предусматривая строительства водосборных сооружений) частными инвесторами (инициаторами) будет осуществляться на основе государственно-частного партнёрства и рыночных принципов.

С 1 января 2022 года электроэнергия, производимая гидроэлектростанциями в составе «Узбекгидроэнерго», будет закупаться с учётом НДС органом, уполномоченным государством осуществлять функцию (полномочия) гарантированной закупки электроэнергии, у:

гидроэлектростанций, работающих на водотоках, — в размере 70% тарифа , установленного для II тарифной группы потребителей;

, установленного для II тарифной группы потребителей; регулирующих ГЭС, связанных с режимом электроэнергетической системы, регулируемых диспетчером, — в размере 100% тарифа для II тарифной группы потребителей;

для II тарифной группы потребителей; гидроаккумулирующих электростанций — в размере 150% тарифа для II тарифной группы потребителей.

Кроме того, устанавливается гарантированная закупка уполномоченным органом излишков электроэнергии, произведенной для собственных нужд, у вводимых в эксплуатацию новых солнечных, ветровых и биогазовых электростанций (за исключением мощностей промышленного масштаба 1 МВт и более) и гидроэлектростанций мощностью до 5 МВт в размере 80% тарифа, установленного для II тарифной группы потребителей.

Сейчас тариф для II группы потребителей составляет 450 сумов. Уполномоченный орган будет гарантированно закупать электроэнергию, производимую ГЭС в составе «Узбекгидроэнерго», по тарифам от 315 сумов (70% от тарифы для II группы) до 675 сумов (150%). Тарифы для новых солнечных, ветровых и биогазовых электростанций и ГЭС мощностью до 5 МВт составят 360 сумов.

Согласно документу, частные инвесторы (инициаторы) имеют право на прямую поставку юридическим и физическим лицам электрической энергии, произведенной на солнечных, ветровых и биогазовых электростанциях мощностью до 1 МВт, а также гидроэлектростанциях мощностью до 5 МВт без подключения к единой электрознергетической системе, путём строительства локальной сети на договорной основе по согласованным ценам.

Ранее сообщалось, что в ближайшие пять лет в Узбекистане планируется реализовать 21 крупный проект по строительству ГЭС общей мощностью 740 МВт. С 2017 года, когда была образована компания «Узбекгидроэнерго», построено 11 новых и модернизировано 8 ГЭС. В результате созданы дополнительные электрогенерирующие мощности на 244 МВт, отмечалось в сообщении пресс-службы президента.

Основными подрядчиками проектов в сфере гидроэнергетики являются компании в структуре To’palang HPD Holding. Его директором и учредителем является сын главы «Узбекгидроэнерго».