В январе-сентябре нынешнего года «Узэнергоинспекция» при Министерстве энергетики Узбекистана провела проверки качества бензина на некоторых автозаправочных станциях, сообщила пресс-служба Минэнерго.

В частности, инспекция выявила 225 попыток продать некачественный бензин. В результате предотвращена продажа 9,15 млн (5,1%) из 179 млн литров бензина из-за несоответствия стандартам качества.

Большая часть таких случаев приходится на Бухарскую, Джизакскую, Кашкадарьинскую и Самаркандскую области.

В декабре почти 300 заправок перестали получать бензин из-за «необоснованного повышения цен и нарушения качества продукции».

Летом прошлого года в ходе проверок автозаправок «Узнефтегазинспекция» установила ряд нарушений. В частности, в 43 случаях отмечался недолив бензина потребителям — от 10 до 740 мл на каждые 10 литров.