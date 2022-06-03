«Узнефтегазинспекция» при Министерстве энергетики Узбекистана выявила нарушения на автозаправочных станциях при реализации бензина потребителям, сообщила пресс-служба Минэнерго.

В частности, 25−28 мая инспекция провела контрольные проверки на 117 АЗС, принадлежащих 113 частным предприятиям.

В итоге выявлены различные нарушения в реализации нефтепродуктов общим объёмом 393 тысяч литров.

Установлено, что 230 тысяч литров (10% от общего объема) бензина не соответствуют стандартам качества. Кроме того, в документации не учтена недостача нефтепродуктов в размере 150 тысяч литров и излишки в размере 13 тысяч литров.

В 43 случаях при обслуживании потребителей выявлен недолив топлива от 10 до 740 мл нефтепродуктов на каждые 10 л, то есть от 0,1% до 7,4%.

В то же время около 450 технических и метрологических недостатков, отмеченные в ходе проверок АЗС, признаны допустимыми.

Больше всего нарушений выявлено в Андижанской области при реализации бензина объёмом 94 тысяч литров, Сурхандарьинской — 70 тысяч литров, Ташкентской — 44 тысяч литров, Наманганской — 38 тысяч литров, Сырдарьинской — 23 тысяч литров, Ферганской — 39 тысяч литров, в Ташкенте — 18 тысяч литров, Джизакской области — 21 тысяч литров и Самаркандской — 22 тысяч литров.

Документы о нарушениях направлены в правоохранительные органы для принятия мер. «Узнефтегазинспекция» сообщила, что продолжит такие проверки.