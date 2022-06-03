«Узнефтегазинспекция» при Министерстве энергетики Узбекистана выявила нарушения на автозаправочных станциях при реализации бензина потребителям, сообщила пресс-служба Минэнерго.
В частности, 25−28 мая инспекция провела контрольные проверки на 117 АЗС, принадлежащих 113 частным предприятиям.
В итоге выявлены различные нарушения в реализации нефтепродуктов общим объёмом 393 тысяч литров.
Установлено, что 230 тысяч литров (10% от общего объема) бензина не соответствуют стандартам качества. Кроме того, в документации не учтена недостача нефтепродуктов в размере 150 тысяч литров и излишки в размере 13 тысяч литров.
В 43 случаях при обслуживании потребителей выявлен недолив топлива от 10 до 740 мл нефтепродуктов на каждые 10 л, то есть от 0,1% до 7,4%.
В то же время около 450 технических и метрологических недостатков, отмеченные в ходе проверок АЗС, признаны допустимыми.
Больше всего нарушений выявлено в Андижанской области при реализации бензина объёмом 94 тысяч литров, Сурхандарьинской — 70 тысяч литров, Ташкентской — 44 тысяч литров, Наманганской — 38 тысяч литров, Сырдарьинской — 23 тысяч литров, Ферганской — 39 тысяч литров, в Ташкенте — 18 тысяч литров, Джизакской области — 21 тысяч литров и Самаркандской — 22 тысяч литров.
Документы о нарушениях направлены в правоохранительные органы для принятия мер. «Узнефтегазинспекция» сообщила, что продолжит такие проверки.
Sherzod Ramazanov
Пусть публикует грешников чтоб все знали
Nikolay Sergeev
про 10 гр. недолива даже писать не надо.
Это — капля.
Точнее за это надо грамоту давать, — “за честность“,
Потому что как правило минимум 5-7 % недолива ВЕЗДЕ (кроме Лукойл)