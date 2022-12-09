Почти 300 автомобильных заправок лишились поставок бензина из-за «необоснованного повышения цен и нарушения качества продукции». Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Инспекции по контролю за использованием нефтепродуктов и газа при Министерстве энергетики Узбекистана («Узнефтегазинспекция»).

По данным инспекции, в связи с резким похолоданием временно ограничена подача природного газа на ряд крупных производственных объектов, в том числе на газовые заправки, чтобы обеспечивать энергоресурсами в первую очередь население, социальные и стратегические объекты.

В результате вырос спрос на бензин, поскольку автомобили, работающие на сжатом газе, перешли на бензин.

Чтобы покрыть возросший спрос, поставки бензина на более чем 2000 АЗС в Узбекистане увеличены с 3200 до 4000 тонн в сутки. В настоящее время имеется достаточный резерв для обеспечения потребностей потребителей в бензине, а также увеличены мощности производственных предприятий за счёт роста импорта сырья, сообщили в «Узнефтегазинспекции».

«Временные ограничения на газонаполнительных станциях не приведут к росту цен на бензин. Несмотря на это, некоторые недобросовестные предприниматели продают некачественный бензин, искусственно завышают цену или создают дефицит», — заявили в инспекции.

Рабочие группы изучили ситуацию на местах и выявили нарушения у 299 заправок, из-за чего им прекратили поставку бензина. Кроме того, в ходе проверок выявлено около 15 млн литров некачественных нефтепродуктов и «приняты соответствующие меры».

В частности, специалисты проверили сообщение в социальных сетях и установили, что на одной из заправок в Термезе (Сурхандарьинская область) частной фирмы «ДОН» бензин продавался по 8000 сумов. Несмотря на профилактические мероприятия и искусственного завышения цены, соответствующим организациям дано указание о прекращении подачи бензина на эту заправку.

Источник: UNG Petro при «Узбекнефтегазе».

«В связи с тем, что потребители покупают в 3−4 раза больше бензина, чем их суточное потребление, на АЗС также наблюдается дефицит бензина в течение определённого периода времени. Также изучаются сообщения о том, что водители из областей покупают дополнительные канистры бензина и продают их в областях», — говорится в сообщении.

7 декабря на совещании в Администрации президента объявлено, что до 1 марта 2023 года государственным органам запрещено использование автомобилей, передвигающихся на сжиженном газе, они переводятся на бензин. Кроме того, вводится запрет на экспорт сжиженного газа для всех производителей и трейдеров.

Для увеличения производства бензина и дизельного топлива будет увеличен импорт сырья и готового бензина. На два месяца приостанавливается применение акцизного налога на импорт бензина Аи-80 и начисление и взыскание акцизного налога на его розничную продажу. Будет увеличен ежедневный объём выставления на биржевые торги бензина Аи-80. При этом запрещается участие в биржевых торгах компаний-посредников. Во избежание необоснованного завышения цены бензина этой марки вводится 5-процентный лимит на превышение стартовой цены.