Представители правительства Узбекистана и Всемирного банка подписали соглашение о предоставлении финансирования в размере 46,25 млн долларов для реализации проекта «Инновационное углеродное финансирование для трансформации энергетического сектора Узбекистана» (iCRAFT), сообщила пресс-служба ВБ.

Проект будет способствовать производству экологически чистой энергии, улучшению энергоэффективности и реформированию энергетических субсидий.

Соглашение было подписано в рамках ежегодных совещаний Всемирного банка и Международного валютного фонда, проходящих сейчас в Марракеше (Марокко).

Проект iCRAFT, финансируемый Фондом Всемирного банка по преобразованию углеродных активов (TCAF), является первой глобальной инициативой ВБ по поддержке реформ в энергетическом секторе, стимулирующей сокращение выбросов парниковых газов посредством выплат за конкретные результаты в этой области.

Проект поможет Узбекистану исполнить свои международные обязательства в области изменения климата и эффективно использовать энергоресурсы. Ожидается, что iCRAFT послужит моделью для аналогичных проектов, реализуемых в будущем в различных регионах мира.

«Узбекистан входит в число стран с самым высоким уровнем энергоёмкости и выбросов парниковых газов. Данная ситуация объясняется высокими субсидиями на выработку и передачу энергии в стране. Результатом этой практики являются низкие тарифы на электричество и газ. Таким образом, доходы, получаемые энергетическими предприятиями от поставленных услуг, недостаточны для покрытия затрат на производство и доставку соответствующих энергоносителей потребителям», — говорится в сообщении ВБ.

В свою очередь, низкие тарифы не способствуют бережливому отношению к энергии и внедрению энергоэффективных технологий в домохозяйствах и в частном секторе. Они также ограничивают возможности энергетических предприятий предоставлять качественные услуги пользователям.

«Власти инициировали реформы, результатом которых станет постепенное повышение энергетических тарифов для приведения их в соответствие с производственными затратами», — отметили в ВБ.

По данным банка, правительство Узбекистана обязуется использовать часть средств, предоставленных в рамках проекта iCRAFT, для защиты уязвимых домохозяйств от повышения тарифов. В том числе проект окажет содействие в реализации государственной программы по переходу к «зелёной» экономике и других мер по реформированию энергетического сектора.

Проект iCRAFT является первой международной сделкой в Центральной Азии, финансирующей усилия по сокращению выбросов парниковых газов в рамках рыночных механизмов, предусмотренных Парижским соглашением.

В частности, в рамках проекта до 2027 года планируется закупать у страны выбросы, сокращение которых станет возможным благодаря более эффективному использованию энергоресурсов и реформированию энергетических субсидий.

Проект также поможет Узбекистану получить доступ к международным углеродным рынкам посредством пилотной международной сделки по торговле так называемыми «углеродными кредитами». Эти меры ускорят переход страны к «зелёной» экономике.

«Мы приветствуем последовательные усилия Узбекистана по реформированию энергетического сектора и развитию „зелёной“ экономики, — сказала региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии Татьяна Проскурякова. — Новый проект является первым шагом в постепенной отмене субсидий, ведущих к трате энергоресурсов и отвлечению бюджетных средств, затрачиваемых на субсидии, от других приоритетных направлений, включая здравоохранение, образование и социальную защиту населения. Эффективные реформы в энергетическом секторе укрепят экономику Узбекистана и позволят значительно сократить выбросы парниковых газов».

«Правительство Узбекистана приветствует возможность реализовать этот инновационный проект. По прогнозам, в период его осуществления мы сможет сократить выбросы примерно на 60 млн тонн углекислого газа, — отметил заместитель премьер-министра Узбекистана Джамшид Кучкаров. — Из этих 60 млн тонн в рамках проекта у страны будет закуплено около 2−2,5 млн тонн углекислого газа. Оставшиеся углеродные единицы Узбекистан сможет продать на международных углеродных рынках, используя системы, инфраструктуру и механизмы, созданные и апробированные в ходе проекта».

Всемирный банк и TCAF оказывают содействие развивающимся странам в исполнении своих международных обязательств по сокращению выбросов и адаптации к последствиям изменения климата. Реализация нового проекта в Узбекистане послужит примером для других заинтересованных стран-членов Всемирного банка.

Правительства Канады, Германии, Норвегии, Испании, Швеции, Швейцарии и Великобритании, а также фонд Climate Cent Foundation (Швейцария) предоставили финансовое содействие для деятельности TCAF.

Напомним, Узбекистан ратифицировал Парижское соглашение по климату в 2018 году, взяв на себя обязательство снизить к 2030 году удельные выбросы парниковых газов (диоксида углерода, метана, закиси азота) на единицу ВВП на 10% от уровня базового 2010 года. В 2021 году Узбекистан повысил свои обязательства по этому соглашению. Новая цель — к 2030 году снизить удельные выбросы парниковых газов на единицу ВВП на 35% от уровня 2010 года.