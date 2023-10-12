В Париж 12 октября прибыл вновь назначенный постоянный представитель Узбекистана при ЮНЕСКО Камол Мухтаров, сообщило ИА «Дунё».

Камолу Мухтарову 42 года, он окончил Самаркандский государственный университет и Дипломатическую академию Лондона. С 2007 года трудился в системе министерств инвестиций, промышленности и торговли, экономики, иностранных дел, работал советником посольства Узбекистана в США.

С 2019 года занимал ответственные посты в Администрации президента Узбекистана.

Камол Мухтаров сменил на этом посту Умида Шодиева, возглавлявшего постоянное представительство при ЮНЕСКО в 2018—2023 годах. В июле Шодиев был назначен председателем Комитета по туризму при Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана.