В Узбекистане разрешили доступ в здания железнодорожных вокзалов без документа, удостоверяющего личность. Об этом 12 октября сообщило Министерство транспорта со ссылкой на постановление Кабинета министров от 17 апреля 2023 года.

Согласно документу, посетители могут войти без паспорта только в здание вокзала. Для прохода на пассажирскую платформу (перрон) пассажирам и лицам, которые провожают или встречают маломобильных пациентов или пожилых, необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

Граждане без билетов, а также те, чьи данные в билете не совпадают со сведениями в паспорте, не допускаются на перрон и в вагоны.

В предыдущие годы допуск на вокзалы и в аэропорты постепенно ужесточался. Пассажирам приходилось проходить несколько этапов контроля, а провожающих и встречающих в здания вокзалов и аэропортов не пускали.

В апреле 2021 года президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление об упрощении допуска в аэропорты, а также железнодорожные и автобусные вокзалы.

Документом запланировано объединение основных проверочных пунктов аэропортов и вокзалов с первичными КПП на входе, разрешение свободного входа в здания аэропортов и вокзалов с соблюдением требований безопасности, а также организация в аэропортах и на вокзалах и прилегающих к ним территориях точек общественного питания, услуг и торговли.

В сентябре на Центральном (Северном) вокзале Ташкента был внедрён одноэтапный пункт контроля — проверка документов и досмотр багажа теперь осуществляются в одном месте.

Накануне президент подписал постановление, которым поручено проработать возможность допуска автомобилей ко входам к центральным вокзалам.