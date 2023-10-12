В Узбекистане рассмотрят возможность допуска автомобилей к центральным вокзалам. Это предусмотрено постановлением президента от 10 октября о реформировании сферы железнодорожного транспорта.

Министерству внутренних дел, Национальной гвардии, Министерству транспорта и компании «Узбекистон темир йуллари» поручено до 10 марта 2024 года разработать предложения о том, чтобы все виды пассажирских автотранспортных средств могли подъезжать ко входу к вокзалам.

Кроме того, до 1 декабря 2024 года поручено оптимизировать площади во всех железнодорожных вокзалах. Освободившиеся места планируется сдавать предпринимателям через аукцион для создания пунктов торговли и сервиса.

Согласно «дорожной карте», утверждённой постановлением, планируется разработать основные принципы и механизмы государственного регулирования в монопольных и конкурентных видах услуг.

«Узбекистон темир йуллари» также должна разработать механизмы по обеспечению частным операторам равного доступа к железнодорожной инфраструктуре и услугам локомотивов.

В предыдущие годы допуск на вокзалы и в аэропорты постепенно ужесточался. Пассажирам приходилось проходить несколько этапов контроля, а провожающих и встречающих в здания вокзалов и аэропортов не пускали.

В апреле 2021 года президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление об упрощении допуска в аэропорты, а также железнодорожные и автобусные вокзалы.

Документом запланировано объединение основных проверочных пунктов аэропортов и вокзалов с первичными КПП на входе, разрешение свободного входа в здания аэропортов и вокзалов с соблюдением требований безопасности, а также организация в аэропортах и на вокзалах и прилегающих к ним территориях точек общественного питания, услуг и торговли.

В начале сентября на Северном вокзале Ташкента внедрён одноэтапный пункт контроля — проверка документов и досмотр багажа теперь осуществляются в одном месте.