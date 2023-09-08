На центральном (Северном) вокзале Ташкента начал работу одноэтапный пункт контроля, сообщила пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.

Это означает, что проверка документов и досмотр багажа теперь осуществляются в одном месте, а не в нескольких, как раньше.

Ранее одноэтапные пункты контроля были внедрены на железнодорожных вокзалах «Ташкент-Южный», а также Самарканда и Намангана.

Постепенно такие пункты контроля будут действовать на всех вокзалах Узбекистана, говорится в сообщении.

В апреле 2021 года президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление об упрощении допуска в аэропорты, а также железнодорожные и автобусные вокзалы.

Документом запланировано объединение основных проверочных пунктов аэропортов и вокзалов с первичными КПП на входе, разрешение свободного входа в здания аэропортов и вокзалов с соблюдением требований безопасности, а также организация в аэропортах и на вокзалах и прилегающих к ним территориях точек общественного питания, услуг и торговли.

В предыдущие годы допуск на вокзалы и в аэропорты постепенно ужесточался. Пассажирам приходилось проходить несколько этапов контроля, а провожающих и встречающих в здания вокзалов и аэропортов не пускали.