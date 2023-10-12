С 16 октября Северный вокзал в Ташкенте возобновит работу, сообщила пресс-служба компании «Узжелдорпасс».

Скоростные поезда «Афросиёб», «Шарк», «Насаф», «Узбекистан» и поезд, следующий по маршруту «Ташкент — Волгоград — Ташкент», продолжат отправляться с Северного вокзала.

Междугородние поезда из Ташкента в Ходжикент, Гулистан, Ангрен, Хаваст и Бекабад с 16 октября будут начинать маршрут с Южного вокзала.

Напомним, в связи с проведением технических работ на станции «Тукимачи» с 15 сентября пассажирские поезда, курсирующие с Северного вокзала, отправлялись с Южного вокзала столицы.