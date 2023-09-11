В связи с проведением с 15 сентября по 15 октября технического ремонта на железной дороге между станциями «Тукимачи» и «Ташкент-Пассажирский» движение большинства поездов, следующих с вокзала «Ташкент-Центральный» (Северный), будет отправляться с вокзала «Ташкент-Южный». Об этом сообщила компания Узжелдорпасс".

Все пассажирские поезда, за исключением курсирующих в международном сообщении «Алматы — Ташкент — Алматы», «Ташкент — Новосибирск — Ташкент», «Ташкент — Самара — Ташкент», а также пригородного сообщения «Ташкент — Ходжикент — Ташкент» в течение месяца будут отправляться с вокзала «Ташкент-Южный».

С Южного вокзала также будут отправляться высокоскоростные электропоезда Afrosiyob, «Шарк» («Ташкент — Бухара — Ташкент»), «Насаф» («Ташкент — Карши — Ташкент»), «Узбекистан» («Ташкент — Андижан — Ташкент») и международные рейсы «Ташкент — Волгоград — Ташкент» и «Душанбе — Ташкент — Душанбе».

Для удобства пассажиров билетные кассы на обоих вокзалах будут работать круглосуточно. Билеты также можно приобрести в электронном виде.

В целях ускоренного обслуживания пассажиров на Южном вокзале действуют три одноэтапных контрольно-пропускных пункта.

В течение месяца для пассажиров которые по ошибке или по другой причине будут прибывать на вокзал «Ташкент-Центральный», будут организованы бесплатные автобусные рейсы до вокзала «Ташкент-Южный».

Сейчас через вокзал «Ташкент-Центральный» ежедневно курсируют 6 рейсов поезда Afrosiyob, 2 рейса поезда «Узбекистан», 2 — «Шарк» и 2 — «Насаф». Отсюда отправляются и рейсы в Волгоград и Душанбе. Во время движения этих поездов грузовые поезда, следующие от станции «Хамза» через станцию «Тукимачи» в сторону Ангрена, останавливаются, чтобы пропустить их.

После проведения работ по реконструкции пропускная способность поездов на железной дороге данного участка будет увеличена, что позволит осуществлять бесперебойное движение грузовых поездов, говорится в сообщении.