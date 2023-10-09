Представители компании Quramax Medical — дистрибьютор сиропа «Док-1 Макс» и других препаратов индийской Marion Biotech — попросили дать разрешение на продажу других лекарств, которые остаются в аптеках Узбекистана, сообщает «Дарё».

С 30 декабря в Узбекистане приостановлена продажа всех лекарств Marion Biotech, а затем — дистрибьютора Quramax. В их числе — «Цинепар», «Травамакс», «Амбронол» и другие. После приёма «Док-1 Макс» и других препаратов этой компании в стране скончались минимум 65 детей.

6 октября на заседании суда по делу о «Док-1 Макс» адвокат гражданина Индии, возглавлявшего Quramax Medical, Даврон Ахмадов сообщил, что обратился с официальным письмом в Министерство здравоохранения с просьбой разрешить продажу препаратов производителя, за исключением «Док-1 Макс» и «Амбронол», ставших, как сообщалось, причиной смерти детей.

«Мы обратились в министерство с адвокатским запросом, сообщили, что у производителя имеется налоговая задолженность в размере 10 млрд сумов, при этом ООО не работает, его деятельность приостановлена, но долги возникли, и просили разрешить продажу других препаратов производителя, оставшихся в аптеках. В министерстве отвечают, что у ООО Quramax Medical нет сертификата. Мы просим помощи по этому вопросу», — цитирует защитника «Дарё».

Даврон Ахмадов добавил, что в аптеках Узбекистана имеется более 50 наименований лекарств производителей на сумму 28 млрд сумов, и «нет фактов, подтверждающих, что они некачественные и вредны для здоровья».

По данным издания, вопрос качества лекарств уже рассматривался в суде. Агентство по развитию фармацевтической отрасли обратилось в суд с заявлением, что все лекарства Marion Biotech являются «некачественными, вредными для здоровья и подлежат уничтожению». Первая инстанция суда удовлетворила это требование и приняла решение уничтожить не только «Док-1 Макс» и «Амбронол», но и все препараты индийских производителей. Однако фармкомпании подали апелляционную жалобу на решение суда.

«Апелляционный суд также одобрил решение первой инстанции. После этого мы снова защищали свои права, подав жалобу в кассационном порядке. Мы сообщили суду, что у официальных лиц есть документы, подтверждающие, что только препараты „Док-1 Макс“ и „Амбронол“ непригодны для употребления, а документы, подтверждающие, что остальные препараты некачественные и непригодны для употребления, отсутствуют. Суд учёл это и разрешил продажу других препаратов производителей. Однако министерство не разрешает реализацию лекарств, оставшихся в аптеках Узбекистана, мотивируя это тем, что у Quramax Medical нет сертификата», — сказал адвокат.

Он добавил, что заместитель министра здравоохранения Эльмира Баситханова отвечает отказом на адвокатские запросы.

В январе компания Quramax Medikal лишилась лицензии на ведение фармацевтической деятельности в Узбекистане. Суд в Ташкенте вынес решение о выводе из оборота непригодных лекарств и их уничтожении.