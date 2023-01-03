Министерство здравоохранения Узбекистана предписало аптекам приостановить в стране продажу всех лекарств, ввезённых компанией-дистрибьютером Quramax в 2022 году. Об этом говорится в письме министра здравоохранения Амрилло Иноятова от 2 января, узнал корреспондент «Газеты.uz».





«По результатам углублённого контроля качества препаратов „Док-1 Макс“ и „Амбронол“ лабораторией контроля качества и стандартизации лекарственных средств выявлено несоответствие состава, указанному в нормативном документе. Установлено, что некоторые серии этих препаратов содержат этиленгликоль и диэтиленгликоль вместо пропиленгликоля или вместе с ним», — говорится в письме.

Кроме того, 29 декабря подано исковое заявление в Ташкентский городской суд, чтобы отменить сертификаты о регистрации этих препаратов. Согласно Государственному реестру лекарственных средств и медицинских изделий, сироп «Док-1 Макс» прошёл регистрацию 2 февраля 2017 года, а затем 29 марта 2022 года, а таблетки — 5 декабря 2017 года. «Амбронол» — 11 декабря 2007 года и 15 января 2018 года.

Это не первое такое заявление о приостановке продаж лекарств. 22 декабря Минздрав сообщал, что приостановлена продажа «Док-1 Макс».

29 декабря уже бывший директор Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения Сардор Кариев попросил оптовые организации, занимающиеся реализацией лекарство, приостановить продажу сиропа от кашля «Амбронол» производства индийской Marion Biotech и отозвать его из аптек.

30 декабря пресс-секретарь агентства Кизлархон Бегматова заявила, что с 30 декабря в Узбекистане приостановлена продажа всех лекарств индийского производителя Marion Biotech. В их числе — «Цинепар», «Травамакс», «Амбронол» и другие.

На специализированных сайтах появились пометки о запрете на продажу этих лекарств.

«Газета.uz» позвонила в четыре случайные аптеки в Ташкенте, Бухарской и Хорезмской областях, где заявили об отсутствии лекарств Quramax или их запрете к продаже.

В Индии приостановили действие сертификата о регистрации компании Marion Biotech, чьи препараты могли привести к смерти минимум 20 детей в Узбекистане. Фармагентство информировало посольство Индии в Ташкенте о том, что в составе «Док-1 Макс» уровень этиленгликоля превышал норму в 300 раз. Об этом сообщили индийские СМИ со ссылкой на регулятора Узбекистана.