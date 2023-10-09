Лауреатом Нобелевской премии по экономике 2023 года стала американский историк экономики и специалист по экономике труда, а также по гендерным вопросам, доктор философии и профессор Гарвардского университета Клаудия Дейл Голдин. Об этом сообщила пресс-служба Нобелевского комитета Королевской академии наук Швеции.

Как отметили в комитете, Голдин представила первый всеобъемлющий отчёт о доходах женщин и их участии на рынке труда на протяжении 200 лет. Её исследование раскрывает причины перемен, а также основные источники сохраняющегося гендерного неравенства.

Эту премию, в отличие от основных номинаций, учредил Шведский национальный банк, в память об Альфреде Нобеле. Её вручают за достижения в области экономических наук.

Приз, который формально не является Нобелевской премией, но вручается на той же церемонии и тем же комитетом, включает денежное вознаграждение примерно в 1 млн долларов и золотую медаль особого дизайна, отмечает BBC.

77-летняя исследовательница стала всего третьей женщиной, удостоенной экономического Нобеля за его 55-летнюю историю. А мужчин в списке лауреатов — 90.

«Возможно, поэтому Голдин выделили отдельно, вопреки традиции последних лет делить премии между двумя-тремя учёными. Индивидуальных победителей с 1969 года было всего 26», — пишет BBC.

В 2022 году лауреатами Нобелевской премии по экономике были определены американские исследователи Бен Бернанке, Дуглас Даймонд и Филип Дыбвиг за исследование, которое помогло улучшить понимание роли банков в экономике, особенно во время финансовых кризисов.