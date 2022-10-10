Нобелевская премия по экономике разделена между тремя экономистами из Америки — Беном Бернанке, Дугласом Даймондом и Филипом Дыбвигом, объявила Шведская королевская академия наук в Стокгольме.

Эту премию, в отличие от основных номинаций, учредил Шведский национальный банк, в память об Альфреде Нобеле. Её вручают за достижения в области экономических наук.

Лауреаты этого года «значительно улучшили понимание роли банков в экономике, особенно во время финансовых кризисов, важный вывод их исследования заключается в том, почему жизненно важно избегать краха банков», говорится в соо Нобелевского комитета.

«Современные исследования проясняют, почему существуют банки, как сделать их менее уязвимыми во время кризисов и как их крах усугубляет финансовые кризисы. Основы этих исследований были заложены Беном Бернанке, Дугласом Даймондом и Филипом Дыбвигом в начале 1980-х годов. Их анализ имел большое практическое значение в регулировании финансовых рынков и преодолении финансовых кризисов», — отмечается в пресс-релизе.

По сообщению Naked science, с 1969 по 2021 год лауреатами стали 89 человек. Самым молодым стала французский экономист и профессор Массачусетского технологического института (США) Эстер Дюфло (на момент вручения премии в 2019-м ей было 46 лет), а самым пожилым — польско-американский экономист и математик Леонид Гурвич (он получил свою награду в 2007 году, в возрасте 90 лет, за несколько месяцев до смерти).

Теперь Нобелевскую неделю-2022 можно назвать завершённой. Церемония награждений лауреатов состоится 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля.

В отличие от 2020−2021 годов, в этом году все решили провести в торжественной обстановке. Причём на мероприятие позовут в том числе тех, кто получили премию в последние два года.

Призовой фонд составляет десять млн шведских крон, или около 900 тысяч долларов. Также лауреатам вручат золотые памятные медали и дипломы.