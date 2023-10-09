Президент Шавкат Мирзиёев направил поздравление сборной Узбекистана, показавшей высокие результаты на XIХ летних Азиатских играх в китайском Ханчжоу.

Добыв в общей сложности 71 медаль, 132 представителя Узбекистана показали рекордный по сравнению с прошлой Азиадой результат. В соревнованиях, проводимых каждые четыре года, участвовало 11 тысяч спортсменов из 45 государств Азии.

«Весь народ Узбекистана поддерживал вас и просил у Всевышнего успехов и побед! Высокий профессионализм, невиданные мужество и стойкость, сильнейшее стремление к победе и непоколебимая воля… принесли нашей стране 22 золотые, 18 серебряных и 31 бронзовую медали, что достойно всяческого восхищения», — заявил глава государства.

Он отметил, что ровно половина золотых медалей, завоёванных 31 спортсменом страны, приходится на долю девушек.

«Отважные наши сыны и дочери, оставив позади такие государства с развитой сферой спорта, как Китайский Тайпей, Бахрейн, Северная Корея, Гонконг, Иран, Индонезия, Казахстан, Катар, Сингапур, Малайзия, Вьетнам и Кувейт, заняли почётное пятое место в общекомандном зачёте после Китайской Народной Республики, Японии, Южной Кореи и Индии, что, без преувеличения, открыло ещё одну яркую страницу в истории спорта Узбекистана», — отметил президент.

Он по имени назвал ряд победителей и призёров Азиады: Баходира Жалолова, Жалгасбая Бердимуратова, Улугбека Рашитова, Хасанбоя Дусматова, Абдумалика Халакова, Тахмины Икромовой, Диёры Келдиёровой, Севинч Рахимовой, Виланы Савадян, Эвелины Аталянц, Шарифы Давроновой, Сафины Саъдуллаевой, Музаффара Турабоева, Ольги Забелинской, Шохмурода Холмуродова, Нурислома Тухтасин угли, Умида Эсонова, Артёма Штурбабина, Хилолы Ортикбоевой, Мухсина Хисомиддинова, Зайнаб Дайибековой, Плиеги Лары Марии Паолы, Херреры Лары Луизы Фернанды, Гулистон Пердебаевой, Анны Пракатень, Шехроза Хакимова, Дилшоджона Худойбердиева, Давиржона Давронова, Алишера Турдиева, Муроджона Йулдошева и других.

Гордостью узбекского фехтовального спорта он назвал Зайнаб Дайибекову, победившей в командной сабле. Президент также отметил Анвара Клевлеева, доказавшего превосходство над большинством соперников в гребном слаломе.

«Наши молодые спортсмены подтвердили свой непревзойдённый статус в кураше, дзюдо, боксе, лёгкой атлетике, художественной гимнастике, а также лидерство в таэквондо, велоспорте, тяжёлой атлетике и футболе», — отметил Шавкат Мирзиёев.

«Я убеждён, что вы достигнете больших высот и на предстоящих в 2024 году XXXIII Олимпийских играх в Париже!» — заявил он.

Отметим, что в церемонии закрытия игр участвовал премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

Фото: Пресс-служба премьер-министра Узбекистана.

