Сборная Узбекистана завоевала 71 медаль на 19-х Азиатских играх, проходящих с 23 сентября по 8 октября в китайском Ханчжоу.

На момент публикации новости (8 октября 11:15) национальная команда занимает пятое место среди около 45 стран с 22 золотыми, 18 серебряными и 31 бронзовой медалями. На первом месте расположился Китай — 383 медали (201 золотая, 111 серебряных, 71 бронзовая), на втором — Япония (188: 52−67−69), на третьем — Южная Корея (190: 42−59−89), на четвёртом — Индия (107: 28−38−41).

С момента выступлений 6 октября Узбекистан завоевал ещё 8 медалей.

Сборная Узбекистана по художественной гимнастике — Тахмина Икрамова, Вилана Савадян и Эвелина Атальянц — завоевала золотую медаль на Азиатских играх в командной программе, опередив команды Казахстана и Китая.





Представитель по вольной борьбе Бекзод Абдурахманов выиграл свою третью медаль на Азиатских играх. В весовой категории до 74 кг в борьбе за бронзовую медаль он одолел Перманf Хоммадова из Туркменистана со счётом 4:0. Напомним, что на счету Абдурахманова золотые награды Азиатских игр 2014 и 2018 годов. Первое местоа занял Йонес Эмамичогаи из Ирана, победивший в финале японца Кирин Киношита (9:0).





Джавраил Шапиев (-86 кг), лицензиат Олимпийских игр 2024 года в Париже по вольной борьбе, также добавил в свою коллекцию медаль Азиатских игр. В поединке за «бронзу» узбекистанец победил Магомеда Шарипова из Бахрейна (3:0). И здесь «золото» забрал представитель Ирана Хасан Яздани, одолевший в финале Дипака Пуния из Индии (10:0).

Член сборной Узбекистана по карате WKF Севинч Рахимова стала чемпионкой Азиатских игр в весовой категории до 55 кг. В финале она одолела представительницу Китайского Тайбэя Суи-Пинг Ку со счётом 9:1.





Член сборной Узбекистана по тяжёлой атлетике Рустам Джангабаев занял третье место в весовой категории +109 кг. Он поднял 190 кг в рывке, 233 кг в толчке — 423 кг по сумме двух упражнений. Золотая и серебряная награды достались представителям Бахрейна Гору Минасяну (457 кг: 212+245) и Ирана Али Давоуди (426 кг: 192+234) соответственно.





Мужская сборная Узбекистана по шахматам заняла на Азиатских играх третье место в командной программе. «Золото» завоевала сборная Ирана, «серебро» — Индия.





Представительница сборной Узбекистана по художественной гимнастике Тахмина Икрамова пополнила копилку делегации золотой медалью. Гимнастка, участвовавшая в программе многоборья в индивидуальной программе, показала лучший результат — 131,300 балла. Лицензиат Олимпиады Париж-2024 накануне также удостоилась награды высшей пробы в командной программе. «Серебро» и «бронзу» забрали представительницы Казахстана.

8 октября состоится последний день Азиатских игр.