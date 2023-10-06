Сборная Узбекистана 6 октября завоевала ещё 3 медали — 2 серебряные и 1 бронзовую — в нескольких дисциплинах на Азиатских играх в Китае и занимает пятое место в медальном зачёте.

Член сборной Узбекистана по гребле в дисциплине каноэ слалом Анвар Клевлеев показал лучший результат в 96,63 секунды и стал чемпионом Азиатских игр. Однако затем жюри засчитало ему 2 штрафные секунды, с результатом в 98,63 секунды каноист оказался на втором месте и стал обладателем серебряной медали.

Первое место занял спортсмен из Китая Чайнасие Юанцхунг (98,20 секунд), третье место досталось каноисту из Казахстана Александру Куликову (101.04 секунды).

Следующую серебряную медаль в копилку сборной Узбекистана принёс тяжелоатлет Акбар Джураев. Выступая в весовой категории до 109 кг, он поднял 417 (189 + 228) кг.





Тяжелоатлет из Узбекистана Руслан Нурудинов в этой же весовой категории поднял 391 (175 + 216) кг и завоевал бронзовую медаль. Победа в этом весе досталась китайскому спортсмену, установившему рекорд Азиатских игр в толчке и по сумме двух упражнений. Хуаньхуа Лиу показал результат 418 (185 + 233) кг.

На данный момент у сборной Узбекистана 63 медали — 19 золотых, 18 серебряных и 26 бронзовых.