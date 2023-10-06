Сборная Узбекистана 6 октября завоевала ещё 3 медали — 2 серебряные и 1 бронзовую — в нескольких дисциплинах на Азиатских играх в Китае и занимает пятое место в медальном зачёте.

Член сборной Узбекистана по гребле в дисциплине каноэ слалом Анвар Клевлеев показал лучший результат в 96,63 секунды и стал чемпионом Азиатских игр. Однако затем жюри засчитало ему 2 штрафные секунды, с результатом в 98,63 секунды каноист оказался на втором месте и стал обладателем серебряной медали.

азиатские игры, анвар джураев, анвар клевлеев, руслан нурудинов

Первое место занял спортсмен из Китая Чайнасие Юанцхунг (98,20 секунд), третье место досталось каноисту из Казахстана Александру Куликову (101.04 секунды).

Следующую серебряную медаль в копилку сборной Узбекистана принёс тяжелоатлет Акбар Джураев. Выступая в весовой категории до 109 кг, он поднял 417 (189 + 228) кг.

азиатские игры, анвар джураев, анвар клевлеев, руслан нурудинов

Тяжелоатлет из Узбекистана Руслан Нурудинов в этой же весовой категории поднял 391 (175 + 216) кг и завоевал бронзовую медаль. Победа в этом весе досталась китайскому спортсмену, установившему рекорд Азиатских игр в толчке и по сумме двух упражнений. Хуаньхуа Лиу показал результат 418 (185 + 233) кг.

азиатские игры, анвар джураев, анвар клевлеев, руслан нурудинов

На данный момент у сборной Узбекистана 63 медали — 19 золотых, 18 серебряных и 26 бронзовых.