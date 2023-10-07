Представительницы сборной Узбекистана по художественной гимнастике стали чемпионками в командной программе на Азиатских играх, проходящих с 23 сентября по 8 октября в Китае.

6 октября прошли отборочные (индивидуальная программа) и финальные (командная программа) выступления. Гимнастки Тахмина Икромова, Вилана Савадян и Эвелина Атальянц набрали 324,8 балла по итогам выступлений с обручем, мячом, булавами и лентой. Второе место заняла сборная Казахстана (317,1), третье — Китай (313,4).

Тахмина Икрамова и Эвелина Атальянц также сохранили возможность побороться за награды в многоборье в индивидуальной программе.

азиатские игры, вилана савадян, тахмина икрамова, художественная гимнастика, эвелина атальянц

На момент публикации Узбекистан занимает пятое место в турнирной таблице среди 45 стран с 64 медалями — 20 золотых, 18 серебряных и 26 бронзовых.

Видео (выступления Тахмины Икрамовой)

Фото

азиатские игры, вилана савадян, тахмина икрамова, художественная гимнастика, эвелина атальянц

азиатские игры, вилана савадян, тахмина икрамова, художественная гимнастика, эвелина атальянц

азиатские игры, вилана савадян, тахмина икрамова, художественная гимнастика, эвелина атальянц

азиатские игры, вилана савадян, тахмина икрамова, художественная гимнастика, эвелина атальянц

азиатские игры, вилана савадян, тахмина икрамова, художественная гимнастика, эвелина атальянц

азиатские игры, вилана савадян, тахмина икрамова, художественная гимнастика, эвелина атальянц

азиатские игры, вилана савадян, тахмина икрамова, художественная гимнастика, эвелина атальянц

Эвелина Атальянц, Вилана Савадян и Тахмина Икрамова.