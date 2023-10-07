Представительницы сборной Узбекистана по художественной гимнастике стали чемпионками в командной программе на Азиатских играх, проходящих с 23 сентября по 8 октября в Китае.

6 октября прошли отборочные (индивидуальная программа) и финальные (командная программа) выступления. Гимнастки Тахмина Икромова, Вилана Савадян и Эвелина Атальянц набрали 324,8 балла по итогам выступлений с обручем, мячом, булавами и лентой. Второе место заняла сборная Казахстана (317,1), третье — Китай (313,4).

Тахмина Икрамова и Эвелина Атальянц также сохранили возможность побороться за награды в многоборье в индивидуальной программе.





На момент публикации Узбекистан занимает пятое место в турнирной таблице среди 45 стран с 64 медалями — 20 золотых, 18 серебряных и 26 бронзовых.

Видео (выступления Тахмины Икрамовой)

Фото

Эвелина Атальянц, Вилана Савадян и Тахмина Икрамова.