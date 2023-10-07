Министерство культуры Узбекистана попыталось обосновать необходимость портала об артистах культуры и искусства с государственными наградами.

По данным Минкульта, сегодня отсутствует единая открытая информационная система, которая способна донести до населения достоверную информацию о действующих в Узбекистане представителях сферы культуры и искусства и их творческой деятельности.

«Во-вторых, если наше население хочет пригласить подходящего артиста, исполнителя или творческие коллективы на свадьбы, церемонии и другие мероприятия, возникает сложность с установлением прямого контакта с ними, связаться с ними, узнать их время и доступность в запланированный день. То есть между артистом и поклонником нет интеграционной площадки», — говорится в сообщении.

В министерстве указали, что создаваемый портал имеет энциклопедический характер, где будет представлена достоверная информация не только о 10 артистах, но и представителях всех культурно-художественных сфер в Узбекистане — певцах-композиторах, актёрах-актрисах, режиссёрах, поэтах-писателях, мастерах слова, представителях танцевального, изобразительного и прикладного искусства, танцорах, бахши, рассказчиках народных сказок, сказителях, артистах цирка, фольклорных ансамблях, ансамблях песни и танца, эстрадных коллективах, оркестрах и хорах, театральных коллективах.

Централизованная платформа будет интегрирована с информационной системой «Лицензия» Министерства юстиции, которая помогает проверить, есть ли у артистов лицензия или нет, и с платформой «commeta sharh» от ННО «Имкон Узбекистан», которая даёт пользователям возможность оценивать и оставлять отзывы о творчестве представителей искусства и культуры.

По данным Минкульта, через портал также планируется обеспечить прозрачность представления представителей культуры и искусства к государственным наградам, в том числе с учётом комментариев и отзывов широкой общественности через подсистему «Рейтинговая оценка».

«Исходя из вышеизложенных потребностей, министерство продвигает инициативу создания единой открытой информационной системы. Стоимость разработки данного портала определена с учётом сложных технических задач новой системы, включающей в себя множество функций и большую базу данных», — отметили в Министерстве культуры.

Как «Газета.uz» сообщала ранее, министр культуры Озодбек Назарбеков своим приказом поручил выделить почти 500 млн сумов на разработку портала об артистах с госнаградами. В мае на создание сайта о культурных центрах было выделено 530 млн сумов, но сайт не работает.