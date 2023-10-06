На разработку портала об артистах культуры и искусства с государственными наградами в Узбекистане планируется выделить 488 млн сумов. Об этом говорится в приказе министра культуры Озодбека Назарбекова от 15 сентября, которое опубликовано на портале E-Qaror 3 октября.

Создание сайта об артистах предусмотрено пунктом 77 в перечне 112 приоритетных проектов по цифровизации государственного управления, утверждённых постановлением президента от 25 мая 2023 года. Финансирование проекта запланировано из бюджетных средств.

Для этого проекта создана рабочая группа во главе с заместителем министра культуры Баходиром Ахмедовым.





В смете расходов на разработку паспорта и концепции проекта предусмотрено выделение 30 млн сумов, технического задания — 40 млн сумов, проведение экспертизы в Центре кибербезопасности — 10 млн сумов, на разработку архитектуры информационной системы — 85 млн сумов, дизайна — 60 млн сумов, программной части системы — 165 млн сумов, видеоинструкции для пользователей — 8 млн сумов, внесение первичных данных (о системе и наградах, информация о 10 артистах) — 12 млн сумов, интеграцию портала с другими системами — 60 млн сумов и другие расходы.

25 мая приказом Озодбека Назрабекова было поручено выделить 530 млн сумов на разработку платформы о культурных центрах. 29 мая договор по разработке портала «Центры культуры» (Madaniyat markazlari) был заключён с компанией Madaniy Hayot Media Marketing Markazi, которая зарегистрирована 20 июня 2022 года и в которой 51% доли принадлежит Минкульту. Остальные доли распределены между Tanovor Music Group (25%), принадлежащей Мухаммадали Азамжон угли Одилжонову, и Best Target Project (24%), учредителями которой являются Мухаммадкодир Илхомжон угли Расулов и Икромжон Вохобжон угли Абдувалиев. Обе компании зарегистрированы в мае 2022 года.

Стоит отдельно отметить, что портал о культурных центрах (e-madaniyat.uz) не работает.

С этой же компанией Минкульт 26 сентября заключил договор на разработку единого реестра гидов. Сумма сделки составляет 117 млн сумов.

Мобильная сцена. Источник: Министерство культуры

Министерство культуры также покупало у Turin Innovation Markazi две мобильные сцены для организации выездных концертов за 15,5 млрд сумов.

Главный дирижёр Национального симфонического оркестра Узбекистана Алибек Кабдурахманов в интервью Afisha.uz в начале 2023 года отмечал нехватку концертного зала для для исполнения классической симфонической музыки, из-за чего приходится работать и выступать «в старом зале с допотопным стульями», а также «покупать печки и лампочки за свои деньги». «Абсолютно всё на энтузиазме», — говорил он. Артист просил частных предпринимателей помочь со строительством зала, который будет назван в честь инвестора.